Forces en présence dans la LCF: ainsi vont les quarts, ainsi vont les équipes

Une équipe de football ne se résume pas à l’identité du quart-arrière, mais le pivot de l’attaque demeure inévitablement un élément crucial afin d’évaluer les forces en présence dans une ligue. En vue de la campagne 2023 de la LCF, qui prend son envol jeudi soir avec un duel entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Stampeders de Calgary, c’est un véritable carrousel qui a marqué la saison morte à cette position importante.

Dans l’Est, si les Alouettes misent désormais sur Cody Fajardo, les Tiger-Cats de Hamilton ont peut-être fait la plus intrigante acquisition en obtenant les droits sur le quart-arrière Bo Levi Mitchell, en novembre dernier.

Martin Chevalier / JdeM

Cette transaction a découlé, en janvier, sur une entente de trois saisons à Hamilton pour le vétéran quart-arrière de 33 ans. Dans le cas de Mitchell, son état de santé demeure évidemment la clé, mais l’ancien des Stampeders compte deux championnats de la Coupe Grey, remportés à Calgary en 2014 et 2018.

Il a par ailleurs été nommé joueur par excellence de la LCF à deux reprises (2016 et 2018). Les Tiger-Cats peuvent reluquer sans gêne le titre de la division Est. La lutte pourrait être chaude entre eux, les Alouettes et les Argonauts.

• À lire aussi: Le portrait se dessine chez les Alouettes

• À lire aussi: Le quart-arrière du Rouge et Noir Nick Arbuckle a du succès au stade Percival-Molson

À Toronto, le quart Chad Kelly sera à surveiller tandis que McLeod Bethel-Thompson a étrangement quitté les Argonauts pour se joindre aux Breakers de La Nouvelle-Orléans en USFL après avoir mené l’équipe à la conquête de la Coupe Grey en 2022.

Chez le Rouge et Noir d’Ottawa, on sait que Jeremiah Masoli, régulièrement blessé, n’est plus aussi dominant qu’à l’époque où il jouait à Hamilton, mais son talent demeure indéniable. C’est toutefois Nick Arbuckle qui entamera la saison, samedi au stade Percival-Molson contre les Alouettes, car Masoli n’est pas à 100 %.

Les Lions sur une lancée

La situation dans l’Ouest est aussi intéressante. Les Lions profitent d’un vent de renouveau un peu comme les Alouettes, à l’autre bout du Canada, avec l’arrivée du propriétaire Amar Doman depuis août 2021.

Le fondateur de Futura Corporation, une firme de gestion d’actifs, procure à la formation les moyens de ses ambitions. Pour l’instant, la situation est moins évidente chez les quarts puisque le Canadien Nathan Rourke tente sa chance dans la NFL avec les Jaguars de Jacksonville. Reste à voir si l’ancien des Alouettes Vernon Adams fils sera utilisé.

À Edmonton, c’est un autre ancien du club montréalais qui change le portrait, mais pas à la position de quart-arrière, cette fois. Le receveur de passes Eugene Lewis est maintenant la vedette des Elks, mais encore faut-il trouver comment lui distribuer le ballon. Taylor Cornelius se dit excité d’avoir Lewis comme cible.

Une autre question à se poser : la ligne offensive fera-t-elle le travail à Edmonton ? Un club a beau avoir le meilleur receveur de la ligue, mais il faut que l’objet ovale se rende à ses mains. Pour avoir du succès, les Elks devront aussi commencer à gagner à domicile, eux qui ont perdu leurs neuf rencontres à la maison en 2022.

Pour expliquer le départ de Bo Levi Mitchell, il faut noter que les Stampeders sont maintenant en amour avec Jake Maier, un Californien de 26 ans. Celui-ci a le potentiel de dominer dans la LCF.

Photo fournie par la LCF / Stampeders.com

Les Blue Bombers en voiture

Les Blue Bombers de Winnipeg, champions de la Coupe Grey en 2019 et 2021 avant d’être finalistes l’an dernier, sont en voiture avec Zach Collaros. Pour cause, le quart-arrière de 34 ans est le joueur par excellence du circuit Ambrosie depuis deux ans.

Est-ce que le noyau vieillissant des Bombers commencera à ralentir ? Peut-être. Mais le club de Winnipeg, auteur d’un dossier de 15-3 l’an dernier, devrait sans doute participer aux éliminatoires, grâce aussi à une excellente défensive.

Après avoir conservé un dossier de 6-12 la saison passée, les Roughriders de la Saskatchewan espèrent mieux faire. Anciennement des Alouettes, Trevor Harris pourrait être utilisé régulièrement au poste de quart-arrière chez les Roughriders. Ses statistiques devraient être plaisantes à comparer avec celles de Fajardo à Montréal.

Classement de la saison 2022

Division Est

Argonauts de Toronto (11-7)

Alouettes de Montréal (9-9)

Tiger-Cats de Hamilton (8-10)

Rouge et Noir d’Ottawa (4-14)

Division Ouest

Blue Bombers de Winnipeg (15-3)

Lions de la Colombie-Britannique (12-6)

Stampeders de Calgary (12-6)

Roughriders de la Saskatchewan (6-12)

Elks d’Edmonton (4-14)