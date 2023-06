GDPL : Cinq informations à retenir, dont la fin du 1000 km

C’est avec du regret dans la voix que Pierre Lavoie a annoncé jeudi que l’épreuve du 1000 kilomètres à vélo du Grand Défi en serait à une dernière édition cette année.

Avec le coup d’envoi de l’événement annuel donné plus tard dans la journée, il y a plus d’une raison de se réjouir, surtout que le beau temps semble s’être installé sur la province. Le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) fête également ses 15 ans, un anniversaire important pour l’organisme.

À lire aussi : Qualité de l’air: Le Grand Défi Pierre Lavoie sera prudent

La fin d’une époque

Lors d’une présentation devant public, M. Lavoie a annoncé que le 1000 km ne reviendrait pas en 2024. Cette année, c’est aussi la Boucle qui a été annulée, faute de suffisamment de financement et de bénévoles.

«Le 1000 kilomètres dans sa forme actuelle, depuis 13 ans, en est à sa dernière édition. Bien entendu, rien ne s’arrête. Nous travaillerons présentement sur ce que sera la suite du 1000 km. Une chose est sûre, nous allons continuer à prioriser la santé durable des Québécois, mais également, des actions durables pour l’environnement. Nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants», a déclaré Pierre Lavoie avant d’être applaudi à tout rompre par son audience.

Ainsi, on prévoit un modèle renouvelé en 2024. Aucune information n’est connue jusqu’à maintenant, mais le GDPL n’a jamais déçu.

Un record

Justement, c’est le paquet qui a été mis pour cette dernière édition du 1000 km. Un record de 222 équipes participantes, pour un total de 1110 cyclistes, partiront de La Baie, jeudi à 17 h. Les athlètes se sont arrêtés à Lac-Beauport au bout de cette première journée.

Vendredi, c’est une boucle qui sera effectuée dans le coin de Lévis et de Montmagny. Partant de l’Université Laval samedi, les cyclistes pourront s’attendre à toute une journée puisqu’ils pédaleront jusqu’à Bromont, en passant par Victoriaville.

La dernière étape les mènera à Varennes, dimanche, pour croiser le fil d’arrivée aux alentours de 14 h 30.

Une grande marche

Pendant que les amateurs de vélo brûleront les routes québécoises, le reste de la population est invité à participer au 1 000 000 de KM Ensemble, vendredi et samedi. En 2022, à la troisième édition de l’événement créé durant la pandémie, les habitants de la province avaient ajouté 2 776 191 km au compteur.

Tout est permis pour accumuler les kilomètres, que ce soit la nage, la marche, la course, le soccer, etc. D’ailleurs pour ceux souhaitant bouger dans la Capitale-Nationale, une marche de trois kilomètres en compagnie des cyclistes à l’Université Laval sera tenue vendredi.

Un milliard au cube

La fin de semaine du Grand Défi Pierre Lavoie est aussi une belle occasion de constater le travail effectué par les étudiants des écoles primaires durant l’année scolaire. Depuis 2009, ceux-ci accumulent les Cubes énergie à coups de quarts d’heure d’activité physique.

En 2023, les 400 000 participants ont produit plus de 54 millions de Cubes énergie. Ainsi, c’est l’impressionnant milliard de Cubes qui a été atteint cette année.

Des dons importants

Grâce à toutes ses actions, le Grand Défi Pierre Lavoie et sa fondation ont redonné plus de 30 millions $ à la communauté, soutenu 193 projets de recherche et fait avancer le niveau de connaissance pour plus de 80 maladies rares.