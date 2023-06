Groupe TVA: Podz réalisera la nouvelle série «La collecte»

Podz réalisera la nouvelle fiction La collecte, qui a été commandée par le Groupe TVA.

Pour l’heure, l’Agence QMI n’a pas été en mesure de confirmer sur quel support la série sera diffusée, entre TVA, Club illico ou une chaine spécialisée de l’entreprise.

La distribution de La collecte sera annoncée plus tard ainsi que d'autres détails entourant cette fiction écrite par Charles-Étienne Brassard et Ludovic Huot.

C’est la deuxième réalisation de Podz en peu de temps avec le Groupe TVA, lui qui a piloté le tournage d’À propos d’Antoine, qui est disponible sur Club illico depuis le début de l’année.

Podz est emballé par le projet. «C'est l'une des séries les mieux écrites à laquelle j’ai eu le plaisir de collaborer», a-t-il dit à l'Agence QMI par courriel.

Produite par Groupe Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, La collecte racontera l’histoire de Kevin, un collecteur de dettes qui décide de prendre sa retraite au sommet de sa gloire lorsqu’il apprend que sa blonde est enceinte, a-t-on pu lire dans une décision de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui a retenu ce projet dans le cadre de son Programme d’aide à la production télévisuelle – Bonification de la valeur de production.

On ira aussi à la rencontre de Kevin dans le passé, alors que son oncle collecteur le formait et qu'il était en pleine ascension. Dans le présent, il voudra plutôt se retirer du milieu criminel pour pouvoir offrir à sa fille une vie sécuritaire et normale. Mais ce ne sera pas aussi simple que prévu, a-t-on détaillé.

«On est vraiment reconnaissants envers toute l’équipe de Québecor qui nous donne l’opportunité de faire cette série. On se sent vraiment bien entourés avec eux, avec Podz et avec les auteurs Charles-Étienne Brassard et Ludovic Huot. C’est vraiment un beau projet dont on ne pourrait pas être plus fier», ont déclaré conjointement les producteurs Marc-André Grondin et Jean-Philippe Massicotte.

Dans le cadre du dépôt du 1er mai, la SODEC a aussi appuyé financièrement les séries de TVA Les armes et Sorcières, deux de ses nouveautés. La SODEC appuie également les fictions Comme des têtes pas de poule 3, Complètement lycée 3, FEM, In memoriam, Inspirez expirez, L’air d’aller 2 ainsi que la fiction d’animation Mini-Jean et Mini-Bulle 3.