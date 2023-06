«Hier soir, je pleurais»: le feu aux portes de Normétal rend l'attente «intenable» pour ses résidents

Des résidents de Normétal craignent de voir leur communauté et leurs souvenirs s’envoler en fumée, pendant que les pompiers arrosent jour et nuit un feu aux portes de la ville.

«Hier soir, je pleurais. Le feu était à 7 kilomètres, ensuite à 1 kilomètre, ensuite à 500 mètres, a exprimé Amina Nadeau, résidente de Normétal, en Abitibi-Ouest et réfugiée chez le frère de son conjoint à La Sarre. J’ai vraiment craqué quand j’ai su que le feu était très proche.»

Comme pour plusieurs citoyens de sa ville évacuée depuis dimanche, l’attente d’avoir les dernières nouvelles sur la bataille contre l’incendie de forêt est devenue «intenable».

Courtoisie Amina Nadeau

«Normétal, on a eu une crainte et on a encore des craintes aujourd’hui, a indiqué jeudi matin le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Le feu est à plus ou moins 500 mètres. Les combattants sont sur le terrain. Et le feu ne progresse pas », a-t-il ajouté.

«On ne croit pas que la ville va être touchée, mais cela reste l’endroit le plus à risque», a commenté pour sa part le premier ministre François Legault jeudi midi.

TVA Nouvelles

«Peut-être qu’on ne se reverra plus»

Isabelle Moisan, qui a aussi trouvé refuge chez son frère à La Sarre, craint par-dessus tout de ne jamais retrouver le village dans lequel elle a grandi.

«C’est quand même déstabilisant au quotidien d’avoir à jongler avec un bouleversement de vie qui ne serait pas juste pour nous, mais aussi nos amis et nos voisins. Peut-être qu’on ne se reverra plus et qu’on va tous être dispersés, s’inquiète-t-elle.

Courtoisie

Alexandra Bernard-Bois, de Normétal, raconte que son conjoint qui est pompier volontaire arrose sans relâche le feu les matins, les soirs et la nuit pour protéger notamment sa maison.

«La maison dans laquelle on habite, c’est la maison dans laquelle il a grandi. C’est une crainte qui reste au niveau des souvenirs.»

Résidant temporairement chez sa soeur à Dupuis, Mme Bernard-Bois vit pour sa part une évacuation particulièrement éprouvante, puisqu’elle est enceinte de sept mois.

«Déjà que j’étais en arrêt de travail et que je suis resté à la maison étant donné ma grossesse à risque. Ça occasionne beaucoup d’incertitude», confie-t-elle.

«La fatigue se fait ressentir»

Selon la dernière mise à jour de la municipalité publiée à 11h ce matin, «aucune perte matérielle», n’a pour l’instant été recensée.

«Les pompiers arrosent depuis ce matin derrière la 9e Avenue. La forêt est détrempée [...]», a indiqué la directrice de la ville, Lyne Blanchet, a précisant que des pompiers de la Nouvelle-Écosse doivent arriver en renfort jeudi soir.

Soulagés d’apprendre que tout est intact, des résidents à qui le Journal a parlé n’ont pas caché que la fatigue commence néanmoins à s’installer.

«On aimerait être chez nous. Le fait que ça perdure commence à nous énerver», admet Mme Nadeau.

Courtoisie Amina Nadeau

«Je commence à être bien tannée. J’avais pris ça au mot quand ils ont dit que c’était pour 72 heures, et ça fait bientôt une semaine qu’on n’est pas à la maison», exprime pour sa part Mme Bernard-Bois.

«Je ne croirais pas qu’on y retourne de sitôt. La fatigue se fait ressentir. J’ai un enfant en bas âge et elle essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi son père n’est pas là.»

L'Abitibi au coeur des efforts de la SOPFEU

L’Abitibi-Témiscamingue est devenue la région où la menace posée par les feux de forêt est la plus critique. Parmi les quatre feux surveillés par la SOPFEU, trois sont hors de contrôle.

Le feu aux portes de Normétal et près de Saint-Lambert constituait jeudi «l’une des grandes priorités» de la SOPFEU. Normétal «reste l’endroit le plus à risque», a indiqué hier le premier ministre François Legault.

À Lebel-sur-Quévillon, la SOPFEU poursuivait ses travaux de protection de deux usines, dont l’usine Nordic Kraft pleine de mazout. Deux feux hors de contrôlent menacent toujours la ville.

Hier, 875 pompiers combattaient les feux partout au Québec, mais plus de 900 personnes supplémentaires arriveront en renfort d’ici le 13 juin, entre autres venues de la France et des États-Unis.