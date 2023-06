La hausse des taux d’intérêt force une famille à vendre prochainement leur maison

Emportée par le tourbillon des taux d’intérêt, une famille de Québec voit ses paiements mensuels passer de 2300$ à 3780$ en un peu plus d’un an. Et c’est sans compter la hausse des taux annoncée mercredi par la Banque du Canada.

Émilie Choquet est passée chez le notaire en mai 2022 pour l’achat d’une maison à Québec, d’une valeur de 565 000$. «Notre mensualité devait être de 2300$ par mois. Mais il y a eu une augmentation du taux directeur juste après notre signature. Dès notre premier prélèvement, on était déjà autour de 2500$. Et ça a continué, et continué... Quand j’ai vu aujourd’hui que le taux d’intérêt montait encore, je suis allé voir nos comptes, j’ai dit: “tabarouette! On est rendu à 3780$ par mois!”»

Émilie fait partie de ceux qui sont frappés de plein fouet par les hausses successives des taux d’intérêt de la Banque du Canada (neuf hausses depuis janvier 2022). La situation est pire dans son cas, car la banque avec qui elle et son mari font affaire, la First National, n’offre pas la possibilité d’étirer la durée de son hypothèque pour mieux encaisser les hausses de taux. La plupart des banques offrent cette option, soit d’avoir une hypothèque à taux variable, mais avec des paiements fixes.

«Nous, on a fait confiance à notre courtier hypothécaire qui nous disait de prendre un taux variable. On n’était pas très chaud sur le coup, mais on a décidé de lui faire confiance puisque c’est son métier. Mais on s’est fait avoir, finalement. J’ai beau dire à ma banque que ça ne marche pas, qu’on ne peut pas continuer comme ça, qu’on est cinq à la maison et qu’on risque de se retrouver à la rue, ils sont intransigeants. Ils me disent ‘’on ne peut rien faire pour vous’’», déplore-t-elle.

Hausse de 4,50% en 15 mois

«La réalité, c’est que plusieurs clients à taux variables avaient du 1,45% il y a 2-3 ans. Avec la hausse de mercredi, ils seront à 5,95%. C’est une hausse de 4,50% en 15 mois! Quel économiste l’an dernier avait prédit ceci? Aucun», souligne Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire chez les Architectes hypothécaires.

«Si la dame vend sa maison, elle va au moins profiter du fait que sa propriété aura pris de la valeur depuis qu’elle l’a achetée. Sinon, la seule façon de baisser son paiement hypothécaire est de se trouver un taux fixe, mais celui-ci va être au-dessus de 5 pour cent. Son paiement mensuel va quand même être très élevé», ajoute-t-il.

En ajoutant la hausse du panier d’épicerie, qui a aussi explosé depuis deux ans, la situation est devenue intenable financièrement pour la résidente de Québec.

«Je n’ose même plus rentrer chez moi le soir, je me dis l’ambiance va être compliquée et lourde. On va devoir revendre, je n’ai pas d’autre solution. Et il va falloir encore changer d’école alors que ma fille s’était fait de nouveaux amis. Il y a aussi un impact psychologique derrière tout ça», raconte la femme de 42 ans, qui ajoute qu’en plus, le toit de la maison est à réparer. Un autre 15 000$ à débourser...

«Je ne comprends pas, c’est quoi leur but? Qu’on se retrouve tous dans le trouble? Mon mari et moi on travaille à temps plein tous les deux. On est censés vivre normalement. Mais dans le fond, notre maison est en train de nous tuer.»

Avec l’aide de Ratehub.ca, Le Journal a élaboré des exemples de l’impact de la plus récente hausse du taux directeur par la Banque du Canada:

Modification des versements hypothécaires suite à l’annonce de mercredi

Selon la calculatrice de versement hypothécaire de Ratehub.ca, un propriétaire qui a versé une mise de fonds de 10% sur une maison de 477 117$* avec un taux variable de 5,55% sur 5 ans amorti sur 25 ans (montant total de l’hypothèque : 442 717$) a un versement hypothécaire mensuel de 2 715$.

Avec l’augmentation de 25 points de base d’aujourd’hui, son taux hypothécaire variable passera à 5,80% et son paiement mensuel à 2 780$.

Cela signifie que le propriétaire paiera 65$ de plus par mois ou 780$ par an sur ses versements hypothécaires.

*Le prix moyen d’un logement au Québec en avril 2023 était de 477 117$ selon l’ACI.

Impact total de toutes les hausses de taux depuis mars 2022 sur les versements hypothécaires variables:

En janvier 2022, un propriétaire ayant versé une mise de fonds de 10% sur une maison de 493 600$* avec un taux variable de 0,90%** sur 5 ans, amorti sur 25 ans (montant total de l’hypothèque: 458 011$) aurait un paiement hypothécaire mensuel de 1 705$.

Avec l’augmentation de 25 points de base du taux d’aujourd’hui (et une augmentation totale de 450 points de base depuis janvier 2022), le taux hypothécaire variable du propriétaire passera à 5,40% et son paiement mensuel à 2 769$.

Cela signifie que l’impact total pour le propriétaire (à partir de juin 2023) est de 1 064$ de plus par mois ou 12 768$ par an sur ses paiements hypothécaires (une augmentation de 62%).

*Le prix moyen d’un logement au Québec en janvier 2022 était de 493 600$ selon l’ACI.

** Le meilleur taux hypothécaire variable sur 5 ans qu’un acheteur de maison pouvait obtenir en janvier