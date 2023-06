La réduflation, moins de produit, même prix et des taxes en sus!

La réduflation ne date pas d’hier, mais elle semble nous frapper davantage en cette période d’inflation et de forte hausse du panier d’épicerie. Comment la détecter et réduire ses effets sur votre porte-monnaie?

Contraction des termes réduction et inflation, la réduflation consiste à sous-dimensionner un produit, mais sans réduire son prix de vente.

Les exemples sur les tablettes abondent: la bouteille de jus d’orange qui en quelques années est passée de 2 à 1,54 litre, les sacs de chips ou de craquelins qui ont perdu quelques dizaines de grammes, les boîtes de barres tendres qui n’en contiennent plus que cinq au lieu de six, ou encore les paquets de bacon pesant désormais 500 grammes et non 750.

Autrement dit, les consommateurs en ont moins pour leur argent et dans certains cas, ils doivent payer des taxes en plus!

Les tactiques des fabricants

Il est bien difficile d’échapper à la réduflation et encore plus de la repérer, car il n’y a pas réellement de normes à respecter en matière de contenu dans l’emballage. Au rayon des céréales par exemple, chaque marque a ses propres critères en termes de poids, et même dans la même gamme, il peut varier d’un produit à l’autre.

L’humain étant aussi un être d’habitude, il a tendance à acheter les mêmes produits.

«Il a été démontré que les consommateurs sont plus sensibles à une hausse de prix plutôt qu’à un changement de format. On ne se rendra donc pas nécessairement compte que l’emballage a été modifié», indique Sylvie De Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateurs.

D’ailleurs, les astuces des fabricants pour que cela passe inaperçu sont nombreuses. Pensons aux sacs de grignotines dans lesquels on aura soufflé davantage d’air, aux couvercles ou aux fonds de pots de yogourt plus volumineux, aux plaquettes de chocolat ayant moins de carreaux, ou encore aux bouteilles de plastique avec des creux autour du goulot ou un renfoncement dans la base. Toutes les tactiques sont bonnes pour créer l’illusion que la quantité est toujours la même.

Sylvie De Bellefeuille souligne que si la loi n’interdit pas aux manufacturiers de réduire les quantités, en revanche, ils n’ont pas le droit d’induire le consommateur en erreur. Or, en affichant les quantités sur l’emballage, ils se plient donc à cette règle. La question en est donc davantage une de transparence et d’éthique.

De détaxés à taxés

Mais ce n’est pas tout, car non seulement le consommateur paye davantage pour obtenir une quantité moindre, mais il peut aussi avoir à payer des taxes sur un produit qui, avant la réduflation, était détaxé.

Les gouvernements du Québec et du Canada édictent en effet un certain nombre de règles de taxation relatives à l’alimentation. Elles sont complexes et varient en fonction de nombreux facteurs.

«La façon dont un produit est présenté, étiqueté, emballé, facturé et annoncé influence le statut fiscal de ce dernier. Une analyse au cas par cas doit être faite et l’application de la Loi peut varier d’un produit à l’autre malgré qu’ils soient d’apparence similaire», précise Revenu Québec par courriel.

Par exemple, un pot de crème glacée de 500 millilitres n’est pas taxable, alors que celui de 400 millilitres l’est. Il en va de même pour une boîte de barres tendres contenant cinq barres au lieu de six, qui devient dès lors taxable. Une boîte qui auparavant coûtait 2,47 $, passe dès lors à 2,84 $, incluant les taxes de 5 % pour la TPS et de 9,98 % pour la TVQ, tout en étant réduite de 36 grammes. Au bout du compte, le consommateur est doublement perdant.

Conseils