L'Assemblée nationale rend hommage à Michel Côté

Dans un vibrant hommage, les élus de l’Assemblée nationale ont salué la carrière et la contribution à la culture québécoise de l’acteur Michel Côté, décédé le 29 mai dernier.

Le drapeau du Québec flottait en berne sur la tour centrale du parlement, jeudi. Au Salon bleu, les élus ont fait des discours à la mémoire du grand comédien que fut Michel Côté, avant d’observer une minute de silence.

«On a perdu un grand acteur, un grand comédien, on l'a vu avec la tristesse, l'émotion chez tous les Québécois qui l'ont connu», a déclaré François Legault.

Dans son discours, le premier ministre a souligné que l’acteur a su faire rire et pleurer les Québécois, lui qui a été «un grand comique» dans ses rôles dans la pièce Broue ou le film Cruising Bar, mais qui a aussi joué des personnages touchants, dans C.R.A.Z.Y ou T’es belle Jeanne.

«À l'annonce de son décès, on a tous perdu un petit peu de nous autres et on garde donc un de ses enseignements, l'enseignement qu'il a dit au cours de différentes entrevues : Profitez de la vie», a dit le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, après avoir lui aussi rappelé les rôles marquants de Michel Côté.

Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est quant à lui dit «profondément marqué» par la scène du film C.R.A.Z.Y où Gervais Beaulieau, joué par Michel Côté, prend son fils dans ses bras et se met à pleurer.

M. Nadeau-Dubois a également souligné que Michel Côté avait le talent de mettre tout le monde à l’aise sur les plateaux, en donnant à tout le monde l’impression d’avoir un petit rôle à jouer.

«C'est le propre, bien sûr, d'un grand acteur, mais c'est le propre d'un grand être humain, c'est le propre d'un grand Québécois», a-t-il dit.

Saluant le départ d’un «immense acteur», le député péquiste Pascal Bérubé a tenu à souligner que Michel Côté était également un «fier Almatois», un homme «affable, généreux et humble», et un artiste engagé.

«Il était membre actif des Artistes pour la souveraineté. C'est la première fois que je l'ai rencontré et à plusieurs autres occasions par la suite», a-t-il dit.

M. Bérubé a également souligné l’importance de la pièce Broue dans l’histoire politique du Québec, en rappelant que le gouvernement Lévesque a adopté une loi «un peu sous l’impulsion de Broue» pour permettre aux femmes d’accéder aux tavernes.

«Son départ laisse un immense vide pour ses camarades de jeu, pour ses proches, pour le Québec tout entier», a conclu M. Bérubé.