Le «Denis Drolet à palettes» ouvre une école d’art

« Je me plais à rêver que c’est un peu comme The Cavern, où les Beatles ont commencé. On est tassé, on est ensemble, mais il se passe de quoi solide ». Nouveau copropriétaire avec son épouse d’une école d’art et d’une salle de spectacle de 80 places à Sainte-Thérèse, le « Denis Drolet à palettes » Vincent Léonard a de belles ambitions pour L’Urlu.

Vincent Léonard avait depuis longtemps en arrière-pensée le projet d’avoir sa propre école de théâtre. « J’aime beaucoup cette idée de propager le bonheur de faire de l’acting, de jouer, de faire de l’improvisation », dit-il.

À l’adolescence, Sébastien Dubé (le Denis barbu) et lui ont fait partie de l’école de théâtre Ateliers En Jeux, à Sainte-Thérèse. « C’est là qu’on a fait la rencontre de plusieurs de nos amis d’aujourd’hui, dont Frédéric Pierre, dit Vincent. Beaucoup de nos amis viennent de là. Il y a un sentiment d’appartenance. »

Quand un de leurs amis de l’époque est décédé subitement, l’an dernier, Vincent a décidé de retourner dans ce théâtre où il n’avait pas mis les pieds depuis 20 ans. « Je me suis rappelé à quel point c’était magique et de l’importance de cet endroit-là pour s’épanouir quand on a un caractère atypique ou des envies artistiques. »

Prendre la relève

En voulant y inscrire ses propres enfants, Vincent a appris de la directrice de l’école, Diane Gendron, qu’elle souhaitait vendre et qu’elle cherchait quelqu’un pour prendre la relève. « Elle a gardé le phare pendant 33 ans. Elle trouvait qu’elle était rendue un peu trop vieille pour continuer. »

En discutant avec son épouse, Karine Daoust, Vincent Léonard a alors décidé de prendre avec elle la gestion de cette école et salle de spectacle. Sa conjointe travaillant déjà en création d’événements de toutes sortes, en plus de gérer en partie la carrière des Denis, elle a embarqué de plein fouet dans l’aventure.

« C’était mon idée d’acheter ça, mais elle a embarqué là-dedans en disant qu’elle avait le goût de s’impliquer, dit Vincent de sa conjointe, avec qui il partage sa vie depuis l’âge de 15 ans. Elle est la directrice générale de l’école. C’est elle qui gère tout, c’est elle qui met tout en branle. Elle est merveilleuse. »

Gang d’hurluberlus

Et d’où vient le nom L’Urlu? « Je voulais que ça se distingue, que ce soit quelque chose de punché et qui me ressemble, dit Vincent . On a engagé un spécialiste là-dedans. Quand lui m’a demandé pourquoi je ne trouvais pas le nom moi-même, je lui ai dit que je voulais que ce soit populaire, tout en me représentant. Si c’était moi qui décidais, j’aurais appelé ça Tigre maison. Ç’aurait été n’importe quoi! [rires] »

« Il y a ce juron-là du Capitaine Haddock (« bande d’hurluberlus! ») que j’aimais bien gros, qui est très illustré, et qui représente bien un peu notre gang d’hurluberlus éclatée et atypique. [...] On trouvait aussi qu’il y avait quelque chose dans le jeu de mots de "hurlement". C’est loud (bruyant), les Denis Drolet. Je suis quelqu’un de loud et qui ne passe pas inaperçu. Je trouvais que ça nous représentait. »

Le rêve de sa mère

À l’école L’Urlu Formation, on offre des cours de théâtre et de comédie musicale aux 7 à 77 ans. « On dit même que c’est pour les 7 à 107 ans, car on a des gens de plus de 80 ans qui viennent de faire des productions hallucinantes », dit Vincent.

Même la propre mère de l’humoriste a participé à une pièce de théâtre il y a deux semaines. « Ma mère a toujours rêvé de faire du théâtre. À 71 ans, elle a joué dans une pièce et elle a fait lever la salle! Ça s’adresse vraiment à des passionnés, à des gens qui veulent se dépasser ou simplement des curieux. »

Le comédien Réal Bossé collabore régulièrement avec l’école. Cet été, il va donner des ateliers d’improvisation au camp de jour. « Il a capoté sur l’endroit et il vient faire son tour régulièrement », dit Vincent.

Un lieu d’expérimentation

Juste à côté de l’école se trouve une église protestante de 1858 qui a été transformée en salle de spectacle très intime. « On a l’intention d’y faire de belles affaires », dit Vincent qui veut en faire un lieu d’expérimentation.

« Je veux de la poésie et du théâtre un peu weirdo. En humour, je veux aller chercher des nouvelles bibittes, des gens qui ont besoin d’une place comme les Denis Drolet en auraient eu besoin au départ. »

Cet automne, l’humoriste Jean-Michel Martel y animera une nouvelle soirée d’humour. « Je trouve que c’est un beau satellite qui a gravité autour des Denis longtemps. Il a son propre univers maintenant et il va amener sa couleur aux soirées d’humour pour en faire quelque chose d’un peu différent. »

Les Denis Drolet, qui habitent tous deux sur la Rive-Nord, vont aussi se servir de cette salle pour y répéter leur prochain spectacle. « Il y a aussi certains moments de notre podcast [Rince-crème] qu’on va tourner là. On trouve que c’est malade avec le décor ecclésiastique. »

Un projet familial

Ayant toujours voulu faire de la mise en scène pour d’autres artistes, Vincent Léonard fera celle du nouveau spectacle de Mona de Grenoble, nous apprend-il. « J’ose imaginer qu’on va peut-être cogiter du matériel un peu là [à l’Urlu], dit-il. C’est un lieu de ce genre-là. C’est une belle salle multifonctionnelle qui nous permet de créer à volonté. »

Vincent Léonard et sa conjointe aiment aussi se projeter dans l’avenir en se disant que L’Urlu servira à leurs trois enfants.

« Ils ont tous les trois un côté artistique, dit Vincent. Ma fille de 16 ans [Juliette] aspire de s’en aller au Conservatoire de musique. Elle enseigne déjà un peu le solfège à des groupes dans mon école. Elle aime beaucoup l’organisation et se voit s’impliquer énormément là-dedans. Mon Elliot [14 ans] fait de la télé et est dans l’impro. Et mon plus jeune [Rémi] est déjà un musicien, il joue du Led Zeppelin et du Metallica. Il a dix ans et il trippe beaucoup sur cette idée-là d’être à cet endroit-là et de se créer des amis. »