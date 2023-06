Le bâton de Mark Stone est-il légal?

Le pommeau du bâton du capitaine des Golden Knights de Vegas, Mark Stone, est assez unique et il fait également beaucoup réagir.

Stone utilise un pommeau qui est fabriqué à partir d'une combinaison de ruban adhésif de hockey et de ruban médical. Celui-ci lui permettrait d’avoir un meilleur contrôle à une main.

«Lors d’un camp d’entraînement, j'ai mis du ruban de cette façon et j'ai aimé ça. C'est certainement l'une des choses que je ne pourrai jamais changer», a-t-il déclaré lors d'une entrevue à The Athletic en 2019.

Mark Stone’s knob is legit insane. pic.twitter.com/C7hMvvH1rE — Mike Stephens (@mikeystephens81) June 7, 2023

La réglementation

Cependant, le capitaine des Golden Knights joue-t-il avec le feu en utilisant ce type d’équipement?

D’après le livre des règlements de la Ligue nationale de hockey (LNH), il n’y aurait pas de réglementation spécifique pour les manches de bâton des joueurs.

Il s’agit d’un tout autre dossier pour les bâtons de gardiens de but.

Selon l’article 10.2, il doit y avoir un bouton de ruban blanc ou d'un autre matériel de protection approuvé par la Ligue. Celui-ci ne doit pas avoir moins d'un demi-pouce d'épaisseur au sommet de la tige.

Des bâtons différents lors des entraînements

Durant l'entrevue avec le média, Stone avait dit utiliser un outil de travail différent lors des matchs et des entraînements.

«J'utilise un bâton avec une plus grande courbe lors des entraînements et un bâton avec une plus petite courbe pendant les matchs. Je sens mieux mes mains pendant les parties grâce à ça», avait-il affirmé.

Le patineur de 6 pi et 3 po a recours à un instrument de travail de 63 pouces lors des rencontres. D’après la règle du circuit Bettman, les joueurs ayant une taille de 6 pi et 6 po ou plus peuvent demander une dérogation afin de s’approprier un bâton de 65 pouces.

Évidemment, ils n’ont pas à se soumettre à cette réglementation pendant les entraînements.