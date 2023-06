Le futur roi face à la légende: tout ce que vous devez savoir sur le match de l'année au tennis

PARIS | C’est le match le plus attendu depuis le jour du tirage au sort, il y a deux semaines. En fait, les amateurs de tennis attendent depuis un an de revoir Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s’affronter.

Le futur roi de la terre battue et la légende vivante se retrouvant dans la même portion du tableau, les fans se croisaient les doigts pour que la logique soit respectée à Roland-Garros. Personne n’a été déçu.

«Depuis le tirage, tout le monde attend ce match, de voir cette demi-finale et moi aussi! [...] Si on veut être le meilleur, il faut battre les meilleurs», avait dit Alcaraz, mardi, au terme de son gain face au Grec Stefano Tsitsipas, cinquième tête de série.

L’Espagnol n’a échappé qu’une manche dans cette quinzaine, soit au deuxième tour, face au Japonais Taro Daniel, 112e mondial.

«Mon niveau de jeu s’améliore à chaque rencontre, à chaque victoire. Je pense qu’aujourd’hui [mardi], c’était l’un de mes meilleurs matchs en carrière», avait-il ajouté.

Quant au Serbe de 36 ans, il avait été parfait avant de voir le Russe Karen Khachanov gagner un set en quarts de finale.

«Tout allait dans le bon sens, puis d’un coup, en arrivant sur le court, une partie de moi est restée au vestiaire», avait mentionné Djokovic, mardi.

Pas avant 8h45 au Québec

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sera la deuxième fois que le numéro un mondial et le détenteur de 22 titres du Grand Chelem croiseront le fer, vendredi. La demi-finale tant attendue ne commencera pas avant 8h45, heure du Québec.

L’an dernier, sur la terre battue de Madrid, Alcaraz l’avait emporté en trois manches extrêmement serrées de 6-7 (5), 7-5 et 7-6 (5).

«Ce match n’avait pas beaucoup d’importance comparativement à celui de vendredi, a souligné Alcaraz. C’était il y a un an et nous avons beaucoup appris de ce duel.»

Aujourd’hui, le jeune homme a 20 ans et il trône au sommet de l’ATP. De son côté, «Djoko», troisième mondial, aimerait bien triompher pour une troisième fois sur l’ocre parisienne, après 2016 et 2021, pour ainsi mettre la main sur un 23e titre majeur, ce qui lui permettrait de devancer Rafael Nadal dans l’histoire du tennis.

La jeunesse ou l’expérience?

«J’aimerais penser que ma jeunesse va l’emporter, mais ce sera sa 45e demi-finale en Grand Chelem, contre une deuxième pour moi. Je dirais donc que l’expérience prime», avait avancé Alcaraz.

«Il est très intense sur le terrain. Il me fait penser à quelqu’un qui joue bien de la main gauche dans son pays! avait observé Djokovic en faisant référence à un certain Nadal. Il est un joueur complet et il n’a que 20 ans.»

Sur les traces de son entraîneur

Alcaraz aura la chance d’atteindre la finale à la Porte d’Auteuil comme son entraîneur l’avait fait il y a 20 ans. L’Espagnol Juan Carlos Ferrero avait même soulevé la coupe des Mousquetaires.

«Carlos joue du très bon tennis aux moments cruciaux, jusqu’à la fin. C’est ce qui m’impressionne vraiment. Il est capable de décocher n’importe quel coup sur le court. Et physiquement, il est à 100%. Il est capable de réaliser de grands exploits au tennis et ses objectifs sont très élevés», avait décrit Ferrero en conférence de presse mercredi.

«Novak va se battre jusqu’au bout. Il va offrir son meilleur tennis. Nous nous attendons à un match très serré, très difficile, mais comme je l’ai dit, Carlos a confiance en lui et il est persuadé qu’il peut battre Novak», avait-il poursuivi.

Pendant qu’Alcaraz a été dominant sur la terre battue, signant 25 victoires en 27 rencontres et triomphant à Buenos Aires, à Barcelone et à Madrid, Djokovic a dû jongler avec des blessures à une cuisse et au bras droit depuis le début de la saison. Ce qui ne l’a pas empêché de gagner à Adélaïde et aux Internationaux d’Australie.

Peu importe qui gagnera ce choc, les amateurs de tennis devraient être servis à souhait.

Quelques comparaisons

Carlos Alcaraz

Espagne

20 ans

1er mondial

Titres en Grand Chelem : 1

Titre à Roland-Garros : 0

Meilleur résultat à Roland-Garros : demi-finale (2023)

Nombre de titres en carrière : 10

Bourse : 15,5 millions $

Novak Djokovic

Serbie

36 ans

3e mondial

Titres en Grand Chelem : 22

Titre à Roland-Garros 2 (2016 et 2021)

Nombre de titres en carrière : 93

Bourse : 167,3 millions $

Parcours à Paris

Carlos Alcaraz

1er tour : Victoire contre l’Italien Flavio Cobolli (159e), 6-0, 6-2 et 7-5

2e tour : victoire contre le Japonais Taro Daniel (112e), 6-1, 6-3, 6-1 et 6-2

3e tour : victoire contre le Canadien Denis Shapovalov (32e), 6-1, 6-4 et 6-2

Huitièmes de finale : victoire contre l’Italien Lorenzo Musetti (18e), 6-3, 6-2 et 6-2

Quarts de finale : victoire contre le Grec Stefano Tsitsipas (5e), 6-2, 6-1 et 7-6 (5)

Novak Djokovic

1er tour : victoire contre l’Américain Aleksandar Kovacevic (114e), 6-3, 6-2 et 7-6 (1)

2e tour : victoire contre le Hongrois Marton Fucsovics (83e), 7-2 (2), 6-0 et 6-3

3e tour : victoire contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (34e), 7-6 (4), 7-6 (5) et 6-2

Huitièmes de finale : victoire contre le Péruvien Juan Pablo Varillas (94e), 6-3, 6-2 et 6-2

Quarts de finale : victoire contre le Russe Karen Khachanov (11e), 4-6, 7-6 (7), 6-2 et 6-4

Sources : ATP et Roland-Garros