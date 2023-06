Le Grand McDon et Le Pivot

Photo fournie par Michel Bédard

Choisi comme organisme bénéficiaire pour le Grand McDon 2023 tenu en mai dans les quatre restaurants McDonald’s de l’arrondissement de Beauport, le Centre communautaire Le Pivot de Beauport a reçu récemment un chèque de 15 640 $, résultat des revenus des ventes des produits alimentaires et dérivés dont 75 % ont été remis au Pivot et 25 % au Manoir Ronald McDonald. Cette source importante de financement aidera Le Pivot à soutenir ses activités d’entraide comme la distribution alimentaire, les activités familiales et pour les aînés, l’animation des places éphémères, le loisir adapté et l’appui aux personnes immigrantes dans les trois établissements, dont il assure la gestion, soit le centre communautaire des Chutes à Montmorency, le centre de loisirs Ulric-Turcotte à Courville et le centre de loisirs Le pavillon Royal à Giffard. Sur la photo, de gauche à droite : Mathieu Poulin, copropriétaire des restaurants ; Josée Bernier, membre du conseil d’administration du Pivot ; Ginette Faucher, directrice générale du Pivot ; Pascal Angers, superviseur des restaurants et Patrick Beaulieu, directeur des opérations des restaurants.

60 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Monique Michaud et Patrick W. Desbiens, de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à Québec, depuis 15 ans, se sont mariés en l’Église Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard) le 8 juin 1963 et par conséquent célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Comptable de formation, Patrick a œuvré au sein du ministère des Finances pour l’essentiel de sa carrière assurant ainsi la sécurité nécessaire à la famille. Monique, quant à elle, a mis de côté sa carrière d’infirmière pour assurer le bien-être de tous au foyer. À la retraite depuis 27 ans, le couple s’efforce de redonner au suivant en consacrant des centaines d’heures en bénévolat dans leur milieu. Curieux de nature, ils en ont profité pour faire de nombreux voyages. Deux enfants (Jean-Pierre et Frédéric) sont nés de cette union alors qu’aujourd’hui trois petits enfants (Jean-Christophe, Bénédicte et Maëlys) complètent la grande famille des Desbiens. Félicitations pour vos noces de diamant.

Soirée éclectique

Photo fournie par le CJC

Annuellement, la Fondation du Centre communautaire Jacques-Cartier tient une soirée-bénéfice au profit du Centre Jacques-Cartier (CJC). En 2022, la campagne « Reconstruire en mieux » avait permis d’amasser 600 000 $. La campagne de financement 2023 constitue un retour aux sources et vise l’amélioration de services essentiels destinés aux jeunes. Elle sera lancée officiellement ce soir avec une soirée éclectique sous le thème « Le détour en vaut la peine » qui réunira partenaires et artistes du Centre, dès 17 h 45 au Terminal de croisière de Québec. Le Centre Jacques-Cartier est un organisme ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie de jeunes de 16 à 35 ans qui ont connu des parcours difficiles. Le Centre offre des ateliers divers, des logements sociaux ainsi qu’une vie communautaire active. Sur la photo, Patrick Pérus, président du conseil d’administration de la Fondation du Centre Jacques-Cartier.

Nouvelle présidente

Photo fournie par le Club

Le Club Rotary de Québec–Val-Bélair vient de nommer sa nouvelle présidente pour la prochaine année. Sylvie Dompierre succède à Gérald Lafrance qui a connu une année fort occupée. Le club aide financièrement une multitude d’organismes de la région ainsi que des projets au Cambodge, en Mauritanie et au Mexique. Les principales sources de financement proviennent d’un tournoi de golf annuel et du Télébingo. Sur la photo, l’ex-président et la nouvelle présidente.

Anniversaires

Photo fournie par Centre des congrès

P.-Michel Bouchard (photo), PDG du Centre des congrès de Québec... Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plate-forme de 3 mètres, 38 ans... Kanye West, rappeur, compositeur, réalisateur artistique, réalisateur et designer américain, 46 ans... Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia... Maxim Gaudette, comédien et acteur québécois, 49 ans... Cindy Cinnamon, de Québec, 50 ans... le cardinal Marc Ouellet, 79 ans... André Matte, ex-propriétaire des Boutiques Golf de l’Étang, 82 ans.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 8 juin 2018 : Anthony Bourdain (photo), 61 ans, chef cuisinier, auteur et animateur de télévision américain et l’un des anciens chefs de la Brasserie Les Halles, à New York... 2020 : Bonnie Pointer, 69 ans, l’une des quatre sœurs fondatrices du groupe de pop et rythm and blues américain Pointer Sisters... 2017 : Ernesto « Tito » Puentes, 88 ans, chef d’orchestre et trompettiste virtuose cubain... 2015 : Marie-Louise Carven-Grog, 105 ans, (Carmen de Tommaso) couturière française, fondatrice de la Maison Carven... 2013 : Robert Gallimard, 87 ans éditeur littéraire français... 2011 : Franck Fernandel, 75 ans, acteur et chanteur français... 2009 : Sheila Finestone, 82 ans, ancienne députée et sénatrice libérale... 2007 : Tony Roman, 64 ans, producteur et ancien chanteur québécois... 2004 : Mack Jones, 65 ans, joueur de baseball avec les Expos de 1969 à 1971.