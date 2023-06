Le Pro-Am Gagné-Bergeron est sauvé: un ancien hockeyeur prendra la relève et l'événement demeurera à Québec

Le cri du coeur des organisateurs du Pro-Am Gagné-Bergeron a été entendu. L'événement demeurera à Québec et un ancien hockeyeur prendra la relève à compter de l'an prochain.

Alain Rioux, le vice-président, n'a pas voulu en dire davantage sur l'identité de celui qui prendra les rênes, car certains détails restent à être peaufinés. Une annonce sera faite dans les deux prochaines semaines. Mais il précise qu'il s'agit «de la bonne personne», à ses yeux.

«C'est un ancien joueur de hockey, qui est en affaires et qui veut faire sa part pour la société, comme nous on le fait depuis 15 ans, a-t-il expliqué au Journal, jeudi. [...] Il connaît le hockey, mais surtout, il est là pour les bonnes raisons. C'est d'ailleurs la première chose qu'il m'a dite: il faut que ça continue, pour les fondations.»

En mai, M. Rioux avait annoncé que l'avenir du Pro-Am, qui se déroule à Québec depuis 15 ans, était en péril.

À 63 ans, le vice-président tirera sa révérence à la fin de l'année, à l'instar de Simon Gagné et de Patrice Bergeron. Il n'avait à ce moment trouvé aucun successeur désireux de garder dans la Vieille Capitale l'événement qui rassemble quelque 25 joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Près de 4 millions $

Alain Rioux rappelle qu'avec les profits qu'il croit qu'il amassera le 10 août, lors de la prochaine tenue du Pro-Am au Centre Vidéotron, l'organisation aura remis en 15 ans près de 4 millions $ à quatre fondations qui s'impliquent auprès des enfants: Leucan, le Pignon Bleu, la Fondation Philippe Boucher et la Fondation Maurice Tanguay.

«On a levé la main depuis le mois de décembre en en parlant autour de nous. C’est une grosse machine, on parle de 13 comités et 125 personnes. C’est devenu un monstre à gérer, comme une grosse PME, mais formée seulement de bénévoles», avait pointé M. Rioux en mai.

25 joueurs de la LNH

Il y aura donc des changements à compter de l'an prochain dans le déroulement de l'événement, mais «99% du Pro-Am demeurera comme on l'a connu», a ajouté Alain Rioux, jeudi.

Le 10 août, ce sont 25 ou 26 joueurs de la LNH qui seront présents au Centre Vidéotron. Parmi ceux qui ont confirmé leur participation, on retrouve les gardiens Samuel Montembeault et Jeremy Swayman, les défenseurs Marc-Édouard Vlasic et Thomas Chabot, ainsi que les attaquants Jonathan Huberdeau, Alexis Lafrenière et Rafaël Harvey-Pinard.