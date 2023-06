"Les chambres rouges" de Pascal Plante en ouverture du Festival Fantasia

Les chambres rouges, troisième long-métrage du cinéaste Pascal Plante, sera présenté en première nord-américaine lors de la soirée d’ouverture du festival Fantasia, le 20 juillet.

« Ce sera la première fois qu’un de mes longs métrages sera présenté à Fantasia, mais c’est un événement cinématographique incontournable que je fréquente assidûment, à chaque année, en tant que cinéphile », annonce le réalisateur et scénariste par voie de communiqué.

Thriller psychologique mettant en vedette Juliette Gariépy et Laurie Babin, Les chambres rouges suit deux jeunes femmes dont l’obsession pour un tueur en série les mènera dans les recoins les plus sombres du web caché (le fameux dark web).

Autres premières

La 27e édition du festival Fantasia permettra également au public montréalais de découvrir en primeur le très attendu Talk to Me des jumeaux australient Philippou, sensation web australienne, Irlande Cahier Bleu du Québécois Olivier Godin, Vincent doit mourir du Français Stéphan Castang et Sympathy for the Devil, long-métrage américain mettant en vedette Nicolas Cage.

Rappelons que Fantasia sera également l’hôte de la première canadienne de Richelieu, premier long-métrage du jeune réalisateur Pier-Philippe Chevigny. Le film, mettant en vedette Ariane Castellanos et Marc-André Grondin, sera d’ailleurs présenté à New York ce soir dans le cadre du festival de Tribeca.