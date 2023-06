Les fans rendent un dernier hommage à Michel Côté

Les fans de Michel Côté font le pied de grue devant le Monument national depuis ce matin pour rendre un dernier hommage à leur idole, décédée des suites d’un cancer de la moelle osseuse, le 29 mai dernier, à l’âge de 72 ans

Louise Arpin et Alexandre Laverdière ont fait la route depuis Sainte-Adèle et Rawdon, respectivement, pour assister à la chapelle ardente. Les deux cousins se sont rejoint à Montréal, hier soir, pour être parmi les premiers arrivés devant le Monument national, avant même l’ouverture des portes.

“C’est un grand talent, un grand comédien que le Québec perd. On tenait vraiment à être ici pour lui rendre hommage, alors on est arrivés tôt. C’est quelqu’un de très humble qui a beaucoup fait rire le Québec”, confie Louise Arpin.

Son cousin a quant à lui tenu à se déplacer pour saluer la famille de Michel Côté, qu’il connaît d’ailleurs personnellement, ayant travaillé à leur domicile pour entretenir leur propriété.

“J’ai beaucoup de peine pour la famille, c’est à eux que je viens rendre hommage. Ça a été un gros choc d’apprendre son départ”, avance Alexandre Laverdière.

Luc Dufour, le cousin de Michel Côté, est également arrivé tôt à la chapelle ardente par "solidarité" envers la famille du comédien.

"J’ai plus connu ses frères Denis et Sylvain, avec qui j’ai passé mon enfance en campagne. Évidemment, on entendait beaucoup parler de Michel; ma tante nous en parlait beaucoup quand elle venait chez nous, de ses rôles au théâtre, de l’évolution de sa carrière. C'était toujours dans l’humilité", dit-il.

Le comédien Luc Senay était visiblement ému à son arrivée au Monument national.

"Il y a des gens qui sont extrêmement importants dans nos vies. Michel en fait partie, dans la mienne en tout cas. Jamais je n'aurais pensé qui nous aurait quittés. C'est un peu comme Michel Louvain; je pensais qu'ils étaient éternels. On est de riches héritiers de les avoir rencontrés. Tous ceux qui ont côtoyé Michel vont vous le dire: c'est un homme exceptionnel, qui avait le bonheur facile", raconte-t-il.

Le comédien et boxeur Deano Clavet a quant à lui côtoyé Michel Côté sur les tournages d'Omerta et Montréal, ville ouverte, entre autres.

"Je viens lui dire merci d'avoir été gentil. Il était bon; quand il n'était pas en scène, il pouvait sortait de son personnage et être Michel Côté, puis replonger dans le personnage au moment de la prise suivante", raconte-t-il.

Paul Dion a donné la réplique à Michel Côté à quelques occasions, notamment dans La vie après l'amour et Dans le ventre du dragon.

"On est du même âge, alors c'est une perte monumentale. Ça m'a vraiment touché parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Michel et pour tout ce qu'il était: son humilité et sa générosité. Il était un rassembleur", avance-t-il.

À son arrivée au Monument national, Winston McQuade a tenu à souligner la "simplicité" de Michel Côté.

"Que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, il était toujours égal à lui-même. Michel était un être authentique, un être remarquable, un être qui a, je crois, apporté beaucoup à la définition de notre culture, ici, au Québec", dit-il.

Pour la comédienne Sylvie Potvin, Michel Côté lègue à ses proches et collègues "beaucoup de joie".

"C'était un bon compagnon de travail. J'ai tourné avec lui dans De père en flic 2, sa bonne humeur et son côté rassembleur étaient extraordinaires. Je suis ici pour voir la famille, mais pour me recueillir moi aussi. On a besoin de ces rituels-là; pendant la pandémie, on a été coupés de ça. C'est le moment de dire merci à ces gens-là qu'on a vus à la télévision quand on était petits", raconte-t-elle.

