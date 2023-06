Les feux de forêt du Québec continuent d’affecter les sports aux États-Unis

Pour une deuxième journée consécutive, jeudi, le monde du sport en sol américain a été perturbé par les feux de forêt qui continuent de frapper durement le Québec en particulier.

Ainsi, la mauvaise qualité de l’air a contraint le baseball majeur à reporter un autre match, c’est-à-dire celui opposant les Diamondbacks de l’Arizona aux Nationals à Washington; les deux formations se retrouveront le 22 juin. Si les effets des incendies se font sentir dans la capitale des États-Unis, ils sont évidemment bien visibles plus au nord. Du côté de Philadelphie, les Phillies devaient accueillir les Tigers de Detroit mercredi soir, mais l’affrontement a été repoussé à jeudi soir, sauf que la situation ne s’est pas sensiblement améliorée et les équipes concernées risquent de patienter davantage avant de reprendre l’action.

Puis, à New York, les images de la ville submergée par un panache de fumée jaunâtre et brumeuse ont fait le tour du monde. Aussi, les Yankees ont fait les frais des problèmes environnementaux en voyant leur duel de mercredi face aux White Sox de Chicago déplacé au lendemain. Toutefois, le programme double prévu à 16 h, jeudi, était loin de représenter une certitude au calendrier. Plus d’informations de la part du circuit Manfred sont attendues.

Le football aussi

La NFL n’est pas non plus épargnée, ses activités de la saison morte allant bon train. Les Giants de New York s’étaient résignés à s’entraîner à l’intérieur, étant donné les conditions défavorables dans leur région. Or, même les quartiers du club ne lui ont pas permis de se délier les jambes, la qualité de l’air sur place étant qualifiée de compromise.

Après avoir consulté les joueurs et les professionnels de la santé, l’instructeur-chef Brian Daboll a jugé bon d’annuler également la séance de vendredi, tel qu’indiqué par le quotidien «New York Post». La formation retournera sur le terrain mardi et mercredi pour tenir son mini-camp obligatoire.

Le Belmont Stakes menacé

Par ailleurs, la conclusion de la Triple Couronne des courses de chevaux risque d’être touchée si la pollution demeure problématique dans le nord-est américain. Comme l’a mentionné «USA Today», l’association régissant ce sport dans l’État de New York (la NYRA) a déjà annulé des entraînements en prévision du Belmont Stakes devant se dérouler samedi. Des épreuves à l’horaire jeudi au Belmont Park ont aussi été reportées à dimanche.

La sécurité des spectateurs, des employés ainsi que des participants, conducteurs et chevaux, reste prioritaire aux yeux de l’organisation. «La New York Racing Association utilise des services météorologiques avancés à l’extérieur [de ses sites], en plus d’un équipement sur place pour surveiller les conditions et la qualité de l’air aux alentours du Belmont Park, a-t-elle réagi par voie de communiqué. La NYRA continuera d’offrir un environnement pour assurer la sécurité durant les courses et les entraînements lors du festival du Belmont Stakes.»