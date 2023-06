Ligue élite canadienne de basketball: la crème du basket professionnel au Canada sera en action à Québec

Les meilleurs joueurs de la Ligue élite canadienne de basketball, la LECB, s'affronteront au Centre Vidéotron de Québec le 26 août prochain, dans le cadre du «Duel de la LECB», a annoncé le circuit jeudi.

Les meilleurs joueurs de la LECB, dont les anciens de la NBA Jalen Harris et Treveon Graham, seront de la partie pour cette confrontation qui mettra aux prises des représentants des associations de l'Est et de l'Ouest.

Mais les équipes seront aussi formées de membres de l’équipe nationale masculine senior du Canada, de joueurs de la NBA G League (qui est un peu la «Ligue américaine de la NBA»), de talents qui évoluent dans les meilleures ligues professionnelles européennes et de vedettes de la LECB.

Le plus haut niveau

La Ligue élite canadienne de basketball a vu le jour il y a cinq ans et elle est considérée comme le plus haut niveau de basket au Canada, à l'exception des Raptors de Toronto. Elle est présentement implantée dans 10 villes, dont Montréal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton et Calgary.

Le circuit du commissaire Mike Morreale a un grand intérêt pour la ville de Québec et il est en discussion avec Québecor depuis quelques semaines au sujet de la potentielle venue d'une équipe au Centre Vidéotron.

Un lieu à «haut potentiel»

M. Morreale a réitéré jeudi qu'il considérait Québec comme «un lieu à haut potentiel pour le basketball». «[Le duel de la LECB], c’est une occasion fantastique de présenter les plus grandes vedettes de notre ligue dans des installations de première classe comme le Centre Vidéotron et de continuer à faire grandir la communauté québécoise de basketball qui est en pleine croissance», a-t-il commenté.

«Le basketball est en ascension au Québec et ce sport jeune, festif, rassembleur, qui met de l’avant la diversité, a plus que sa place dans notre marché», a pour sa part souligné Martin Tremblay, le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

▶ Les billets seront offerts en prévente aux abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron jeudi à midi, alors que la mise en vente au grand public débutera ce vendredi à midi sur gestev.com.