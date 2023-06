Nord-du-Québec: «Ted» a vécu 64 ans à Chibougamau

Même si la mairesse de Chibougamau a parlé d’une centaine d’irréductibles qui refusent de quitter leurs maisons, d’autres citoyens très enracinés à leur patelin ont choisi de respecter les consignes.

C’est le cas de Ted Jankovic, 64 ans, qui n’a jamais vécu ailleurs que dans le Nord-du-Québec.

« C’est là que je suis venu au monde en 1959. J’ai travaillé 40 ans pour les Chantiers Chibougamau et je viens de prendre ma retraite. En 2005, je n’étais pas parti », a-t-il expliqué encore vêtu du manteau à l’effigie de son employeur, une entreprise familiale fondée en 1961.

Malgré son attachement, il n’a pas songé à désobéir à l’avis d’évacuation. La mairesse a d’ailleurs confirmé qu’il n’était pas question pour le moment d’utiliser la force.

« Ça donne quoi ? », s’interroge l’homme.

Photo Jean-François Racine

Toute sa vie

En riant, le sexagénaire était surpris de voir que les Québécois n’ont pas tous déjà visité sa municipalité. Depuis plus de six décennies, il connaît évidemment tout le monde sur place.

« T’as jamais été à Chibougamau ? Sors un peu ! », a-t-il lancé avant de confirmer qu’il voulait finir ses jours et mourir chez lui. « En plein ça ! »

Rencontré à Roberval, Ted Jankovic explique qu’il serait bien malheureux à Montréal pendant une semaine. « Y a trop de trafic ! Chez nous, c’est le grand air, la nature, le skidoo, le VTT et la pêche, même si je ne pêche pas. À part les hivers, qui sont plus dur dans le nord à -40°C, ça va. »

Malgré le long bouchon de circulation et le trajet de six heures dans la nuit, le citoyen dit ne pas avoir eu peur.

« Je ne sais pas à quelle distance était le feu de la ville. Il y a eu de gros vents pendant deux jours et ça n’a pas aidé. Ils vont devoir travailler sur le retour pour éviter que ça bloque encore. »

De l’aide partout

Avec moins d’une trentaine de personnes toujours hébergées au centre sportif, Ted Jankovic n’est pas surpris de constater l’accueil de toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis mardi, des centaines de personnes ont été redirigées ou relocalisées ailleurs pour plus de confort et d’espace.

« Les trois quarts des gens de Chibougamau ont de la parenté au Lac-Saint-Jean. Il faut passer au suivant ! » a-t-il ajouté au sujet de cet élan de solidarité incroyable.

En attendant de voir quelle décision sera prise samedi concernant la fin ou non de l’évacuation, Ted dort dans sa camionnette, « plus confortable » et moins bruyante que le site à l’intérieur de l’aréna.

Sur sa portière, on peut lire son surnom « Ticket », mais pas parce qu’il aime la vitesse sur la route. « Mon père travaillait au théâtre et je déchirais les billets. Un ticket toi pas », a conclu le personnage avec un beau jeu de mots pour chasser l’inquiétude.