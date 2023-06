Nouvelles accusations de fraude contre le faux millionnaire Serge Rivard

Le faux millionnaire Serge Rivard fait face à de nouvelles accusations de fraude pour avoir enjôlé une femme de Laval et une de ses amies avec ses belles promesses.

«Wow! Je suis tellement contente d’entendre ça», s’est exclamée Caroline Cloutier, à qui nous avons appris la nouvelle, plus tôt cette semaine. La Lavalloise s’est retrouvée à la rue après avoir croisé le chemin de Serge Rivard, à l’automne 2021.

Notre Bureau d’enquête révélait en début d’année que Serge Rivard – qui se présentait sous de multiples faux noms – aurait soutiré des milliers de dollars à des femmes à qui il promettait argent, voyages, maisons et vie de luxe. Ces conquêtes avaient été rencontrées en ligne.

C’est grâce à ce reportage que Caroline Cloutier a appris le véritable nom du beau parleur qu’elle a connu, à la fin de l’été 2021, sur le site de rencontres Badoo. La femme de Laval a perdu argent et logement après avoir fréquenté Serge Rivard, qui disait alors s’appeler Charles Danny Quintal.

Serge Rivard est maintenant officiellement accusé de fraude de plus de 5000$ dans cette affaire. Les gestes reprochés seraient survenus entre le 1 août et le 15 décembre 2021, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Photos fournies par le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

«Justice va être faite. Je vais aller jusqu’au bout! Je suis prête à me battre! Je ne veux plus qu’il fasse ça à aucune femme», a plaidé la victime alléguée, qui a dû trouver refuge dans une maison d’hébergement pour femmes à la suite de sa mésaventure amoureuse.

Le fraudeur récidiviste de 59 ans a aussi été accusé de fraude envers une amie de Caroline Cloutier, qui lui aurait prêté quelque 11 000$ à l’automne 2021.

Fraudeur récidiviste

Ces deux nouvelles accusations s’ajoutent à celles de fraude, d’utilisation d’un document contrefait, de faux document et de vol auxquelles fait face Serge Rivard depuis décembre 2022. Ces infractions auraient été commises entre juillet et septembre 2022, à l’endroit de deux femmes et du fils de l’une d’entre elles. Une de ces femmes avait aussi rencontré le fraudeur par l’entremise de Badoo.

Fait troublant, tous ces crimes auraient été commis alors que Serge Rivard était en liberté sous surveillance et soumis à plusieurs conditions. Condamné à trois ans d’emprisonnement pour fraude en 2019, le beau parleur a obtenu trois libérations conditionnelles à partir de mai 2021, et ce, même s’il représentait un risque «inacceptable» pour la société.

À chaque sortie, Rivard aurait rencontré des femmes sur Badoo, même s’il lui était notamment interdit d’avoir des comptes sur les sites de rencontres.

Tout perdre

Rappelons que Rivard se présentait à ses conquêtes comme un riche héritier, propriétaire de compagnies à l’international. Le quinquagénaire, qui affirmait souffrir d’un cancer du cerveau, disait vouloir léguer ses millions à sa nouvelle flamme et ses proches. Mais le beau parleur n’avait jamais accès à ses comptes, et c’est sa douce qui devait subvenir à ses besoins.

Dépression, tentatives de suicide, colère, problèmes financiers: ces promesses ont eu des conséquences dramatiques pour certaines femmes qui lui avaient fait confiance.

Serge Rivard a été arrêté à la fin décembre 2022 et est détenu depuis. Les procédures judiciaires ont été reportées à la fin juillet.