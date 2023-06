Dossier Matveï Michkov : Kent Hughes se montre très prudent

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, dit vouloir se donner le temps voulu pour analyser ses options avant le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et parmi celles-ci, le cas du joueur russe Matveï Michkov revient inévitablement dans les discussions.

Présent jeudi à Buffalo en marge du Combine, cet événement annuel servant à évaluer les meilleurs espoirs en prévision de la séance de sélection des 28 et 29 juin, le dirigeant a consacré les premières minutes de son point de presse à répondre aux interrogations concernant le patineur de 18 ans qui pourrait très bien être disponible quand la formation montréalaise se prononcera au cinquième rang du repêchage.

Pour le moment, rien n’est à écarter, mais les prochains jours d’analyse et de réflexion en diront davantage.

«Avec les Russes, il y a l'aspect géopolitique et il faut faire nos devoirs. On doit l’évaluer comme joueur premièrement et le comparer aux autres, a commenté Hughes, qui a précisé ne pas avoir vu Michkov en personne cette saison, ni discuté avec lui. On regarde tout et je me suis déjà fait questionner sur ça : le caractère, le sens du hockey, le talent, ce sont tous des aspects qu’on évalue.»

Dubois et Hart

Plus tard dans son entretien avec les médias, Hughes a été invité à parler rapidement de certaines rumeurs liant le Canadien à l’attaquant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois et au gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart. Sans surprise, le DG s’est refermé tel une huître, se contentant de cette déclaration.

«On va toujours chercher des moyens pour améliorer notre équipe, mais pas à court terme.»