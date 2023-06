Pris entre deux feux, les Cris de Waswanipi ne pouvaient emprunter qu’un seul chemin

Littéralement pris entre deux feux, les 700 membres de la communauté crie Waswanipi, dans le Nord-du-Québec, qui sont arrivés à Québec dans la nuit de mercredi à jeudi, ne pouvaient emprunter qu’un seul chemin pour quitter leur réserve.

Émue et visiblement fatiguée, la Vice-cheffe de Waswanipi, Rhonda Oblin-Cooper, a expliqué comment les choses se sont accélérées au cours des dernières heures.

« Il nous restait seulement une place pour sortir. On ne pouvait pas passer par le sud par Quévillon. C’était impossible. Il restait seulement un chemin pour sortir de la communauté qui est la (route) 113 vers le nord. De là, on a pris la (route) 167 et on est venus à Québec », a-t-elle décrit.

La rapidité de la propagation des feux a mené, mardi soir, à la décision d’évacuer rapidement – par voitures et par bus - les personnes les plus vulnérables de la communauté en attendant d’y voir plus clair.

Communications difficiles

Pis encore, les lignes téléphoniques sont tombées en panne depuis mercredi matin et il fallait compter sur Internet et les réseaux sociaux pour faire passer les consignes d’évacuation et s’assurer que tout le monde soit en sécurité.

Un vieux système radio, généralement utilisé pour les personnes se trouvant dans des camps de chasse, a également été mis à contribution pour faire passer l’information.

« C’était vraiment difficile. La communication n’était vraiment pas bonne », a ajouté la Vice-cheffe.

Même si l’évacuation s’est passée dans le calme, Mme Oblin-Cooper a relaté l’inquiétude des gens quand ils ont réalisé que certains barrages policiers avaient été désertés, puisque l’ordre d’évacuation concernait tout le monde à certains endroits.

« C’était apeurant. On voyait que les gens qui géraient les barrières étaient partis aussi. C’est quelque chose quand même de voir que les gens de la SQ et d’autres organisations n’étaient plus là et que nous autres on sortait », a-t-elle décrit.

Aux aguets

Outre les 700 personnes de Waswanipi qui sont arrivées à Québec, il reste entre 800 et 1000 personnes sur place. Tout le monde demeure aux aguets pour savoir si ces membres de la communauté crie devront ou non être évacués eux-aussi.

L’évolution des feux de forêts sera l’élément déterminant pour décider de la suite des choses. « Ça dépend de plusieurs facteurs, mais on travaille très étroitement avec la SOPFEU », a soutenu Rhonda Oblin-Cooper.

Comme « ça déborde à Roberval » (selon les dires du Grand Chef de la nation huronne-wendat Rémy Vincent), il n’est pas exclu que des membres d’autres communautés autochtones du Nord-du-Québec trouvent également refuge à Québec dans les prochains jours.