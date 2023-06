Une ado fait épingler quatre de ses proxénètes

Une adolescente aurait été traînée du Centre-du-Québec jusqu’au Nouveau-Brunswick, avant de réussir à se défaire des griffes de ses proxénètes et à les faire arrêter.

Trois hommes et une femme, Garrentz Célestin, 26 ans, de Trois-Rivières, Jimson Pierre, 25 ans, de Repentigny, Gerald Junior Charles, 25 ans, de Laval et Kimberly Champagne, 25 ans, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont été épinglés jeudi par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme.

COURTOISIE Sûreté du Québec

COURTOISIE Sûreté du Québec

COURTOISIE Sûreté du Québec

COURTOISIE Sûreté du Québec

Ceux-ci ont ensuite comparu au palais de justice de Drummondville, sous diverses accusations en lien avec le proxénétisme, la traite de personne et l’agression sexuelle d’une mineure.

« Ce sont toutes des personnes impliquées dans des évènements envers une même victime. Au total, il y a sept personnes visées par cette affaire », a affirmé Camille Savoie, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).

En effet, les policiers sont toujours à la recherche de Sébastien Thibault, 39 ans, de Sorel-Tracy, Vicky Bélanger, 35 ans, de Sainte-Thérèse et Benjamin Chavannes, 24 ans, de Laval, qui feront également face à des accusations graves.

Les faits se seraient déroulés il y a un peu plus d’un an, soit entre le 8 et le 16 mars 2022, de Drummondville en passant par différentes villes du Nouveau-Brunswick.

Selon nos informations, les sept personnes impliquées ne feraient pas nécessairement partie d’un unique réseau de prostitution.

Ils se seraient toutefois tous relayés pour tenter de tirer avantage d’une manière ou d’une autre de la jeune fille de moins de 18 ans, qui aurait été recruté par l’un d’eux avant d’être trimballée d’une ville à l’autre.

Pour décrire brièvement leur implication, Jimson Pierre est notamment accusé de l’avoir agressée sexuellement et d’avoir facilité son exploitation.

Thibault, Chavannes et Junior Charles auraient quant à eux transporté la victime dans différentes villes du Nouveau-Brunswick, afin de faciliter son exploitation.

Les deux derniers auraient également bénéficié des fruits de la prostitution.

« Si jamais des gens ont des informations concernant les trois individus toujours recherchés et les autres accusés, veuillez communiquer avec nous », a indiqué la relationniste.

Toute information peut être communiquée de façon confidentielle avec la SQ en composant le 1 800 659-4264.

COURTOISIE Sûreté du Québec

COURTOISIE Sûreté du Québec