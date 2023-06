Une nouvelle plateforme pour faciliter la recherche de contenus numériques «authentiques»

L’entreprise montréalaise de technologies Artéfacts Virtuels Inc. a annoncé jeudi le lancement d’une nouvelle plateforme numérique pour la recherche de contenus «authentiques» dans l’objectif de rétribuer équitablement les éditeurs médias.

«Alors que les gouvernements à travers le monde adoptent des lois visant à contraindre les géants technologiques à compenser les éditeurs pour la publication et l'utilisation de leurs contenus journalistiques, Hibe News s'inscrit dans ces législations pour supporter l'industrie des médias et promouvoir les contenus journalistiques de qualité», a déclaré Jean Dobey, PDG d'Artéfacts Virtuels Inc.

Avec ses fonctionnalités de socialisation, Hibe News faciliterait ainsi les interactions autour de «contenus numériques authentiques» dans un contexte de fausses nouvelles qui pullulent abondamment sur la Toile, peut-on lire dans le communiqué.

La nouvelle plateforme d’Artéfacts Virtuels Inc. permettrait de créer un écosystème de sources d’informations fiables avec des protocoles de vérification rigoureux afin de fournir un espace numérique ouvert à la diversité des voix et l’échange d’idées.

«Nous sommes fiers de contribuer activement à la transformation du paysage médiatique numérique et de promouvoir un nouveau modèle de partage de revenus plus équitable avec les éditeurs média», a-t-il ajouté.