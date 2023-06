Une première européenne prestigieuse pour Katak, le brave béluga au Festival international du film d'animation d'Annecy

À trois jours de sa première européenne au prestigieux Festival international du film d'animation d'Annecy, en France, le film québécois Katak, le brave béluga est en voie de battre tous les records de la maison de production 10e Ave de Québec.

Depuis sa sortie sur grand écran le 24 février dernier, ce joli conte marin a amassé 1,7 million aux guichets au Canada, ce qui constitue la meilleure performance au pays pour un long métrage canadien, jusqu’à ce que BlackBerry le détrône éventuellement.

La productrice Nancy Florence Savard, qui a aussi créé les films d’animation La légende de Sarila, Le coq de St-Victor, Nelly et Simon: Mission Yéti, de même que Félix et le trésor de Morgäa, est aux anges.

«Nous avons toujours été dans le palmarès des 10 films québécois les plus vus durant les années où nous avons été à l’affiche, mais celui-là est notre plus gros résultat. Nous sommes contents parce que c’est une œuvre originale. Ce n’est pas un produit dérivé de quoi que ce soit. C’est une création d’une auteure de Québec, Andrée Lambert», a déclaré Mme Savard, que Le Journal a jointe à Annecy.

Plaque tournante

Le voyage de Katak se poursuivra, dimanche, à Annecy. Malgré l’attaque au couteau qui a semé l’émoi dans la commune de la Haute-Savoie, jeudi matin, le cinéma d’animation y sera de nouveau célébré.

Photo fournie par Nancy Florence Savard

Une sélection à ce festival est importante. «C’est la plaque tournante du cinéma d’animation», dit Nancy Florence Savard.

C’est la deuxième fois que 10e Ave a l’occasion d’y présenter un film. La légende de Sarila avait aussi fait ses débuts européens à Annecy, en 2013.

«Katak n’est pas un film d’auteur de festival. Très honnêtement, nous avons été surpris d’être dans la sélection officielle parce qu’on s’attendait que notre film soit considéré comme commercial.»

Un autre long métrage d'animation québécois, Toupie et Binou, le film, sera aussi présenté à Annecy, celui-là en première mondiale avant sa sortie chez nous le 11 août 2023.

Ventes

Une présentation à Annecy ne nuira certainement pas aux ventes internationales de Katak. À ce jour, plus de 107 pays et territoires ont acquis les droits de cette production québécoise. Une date de sortie en salle en France a même été fixée au 13 décembre.

«Aux États-Unis, c’est vendu. Une chaîne américaine importante, Hulu, qui appartient à Disney, a même demandé l’exclusivité pour une certaine période. Nous sommes enthousiastes», se réjouit Nancy Florence Savard.

Il reste à découvrir s’il pourra surpasser les 170 pays et territoires de Félix et le trésor de Morgäa.