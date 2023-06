Travaux majeurs: voici le Salon bleu 2.0

Une page d’histoire s’apprête à se tourner: les sièges seront disposés en fer à cheval au Salon bleu après les importantes rénovations de la salle de l’Assemblée nationale.

C’est ce qu’ont décidé les parlementaires après avoir examiné les conclusions du comité chargé d’évaluer trois options possibles: le fer à cheval, l’hémicycle et l’ellipse.

Selon ce comité, la configuration en fer à cheval permettra de conserver un maximum de pupitres patrimoniaux et de dégager de l’espace pour l’ajout éventuel de quatre sièges supplémentaires. La disposition retenue permettra également d’intégrer la table patrimoniale des greffiers dessinée en 1886 par Eugène-Étienne Taché, l’architecte qui a conçu le parlement.

Des travaux de restauration majeurs auront lieu au salon bleu à l’hiver 2024 pour en assurer le caractère sécuritaire et l’accessibilité. Or, ces travaux ne peuvent être réalisés sans revoir la configuration actuelle de la salle et le remplacement d’une partie des pupitres, témoins de plus de 135 ans d’histoire parlementaire.

Dans un communiqué de presse, l’Assemblée nationale indique que les travaux seront l’occasion de faire la réfection des éléments architecturaux et patrimoniaux et de mettre à jour les composantes technologiques et techniques de la salle, comme la ventilation et l’éclairage. De nouveaux éléments qui mettent en valeur «des matériaux nobles» seront aussi ajoutés.

«L’objectif du projet est de veiller au respect du patrimoine unique de la salle, de la faire évoluer harmonieusement tout en répondant aux besoins actuels des parlementaires», a-t-on indiqué.

Les parlementaires commenceront à siéger dans ce Salon bleu 2.0 à compter de septembre 2024. Pendant les rénovations, les travaux parlementaires auront lieu au Salon rouge, la pièce voisine et de même dimension.