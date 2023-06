2 arrestations pour un vol de près de 25 000$ dans le secteur de Saint-Sauveur

Le SPVQ a procédé à l’arrestation de deux suspects pour vol, recel et introduction par effraction après le cambriolage de près de 25 000$ de marchandise dans un commerce.

Le larcin est survenu le 2 juin dans un commerce du secteur Saint-Sauveur. Sur les lieux, les voleurs ont dérobé 20 imitations d’armes à feu de type airsoft, plus de 50 fumigènes et du matériel tactique comme une veste, un casque et une radio.

À la suite du travail d’enquête des policiers, une perquisition a pu être menée dans un appartement du secteur. Sur place, les agents ont retrouvé le matériel volé, mais aussi des objets «connus pour servir à la fabrication et à la transformation de la cocaïne», précise par voie de communiqué le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

La valeur des biens volés est estimée à 25 000$. Le corps de police se félicite également d’avoir pu limiter la circulation «illégitime» des imitations d’armes à feu.

Les deux individus arrêtés ont été rencontrés par les enquêteurs et ont été libérés sous promesse de comparaître. Ils pourraient être accusés de vol de plus de 5000$, de recel pour plus de 5000$, ainsi que d’introduction par effraction.