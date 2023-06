34e édition:  dévoilement de la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon

Du 1er au 3 septembre, le Carrefour mondial de l’accordéon sera de retour à Montmagny avec une foule d’artistes à découvrir en plus de deux nouvelles scènes extérieures! Près de 70 artistes au sommet de leur art participent à cette 34e programmation et offrent une expérience panachée autour de l’accordéon. Les visiteurs profiteront d’un mélange de styles lors de concerts intérieurs et extérieurs : musique traditionnelle du Québec, jazz, musiques du monde et musique classique seront au rendez-vous! De nombreuses pointures internationales seront de passage pour une première fois en sol québécois durant ces 3 journées de festival. Les billets s’envoleront très rapidement !

