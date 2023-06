GOSSELIN, Marie-Paule



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 1er juin 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Paule Gosselin, épouse de feu Raymond Dubé. Elle était la fille de feu Armand Gosselin et de feu Marie-Louise Bernard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Germain Larouche), Denys (Francine Babin), Johanne, Martin (Dominique Parent) et Christian (Manon Lefebvre); ses petits-enfants : Mélanie, Marie-Claude, Alexandre, Louis-Gabriel, Caroline, Simon, Sarah, Krystel et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Dubé et Gosselin, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage du Centre d'accueil St-Joseph pour leur dévouement et leur humanisme. Pour ceux qui le désirent vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera au complexe