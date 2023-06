Adam DeVine a été témoin d'un meurtre

Adam DeVine affirme avoir été témoin d'un meurtre en face de sa maison à Hollywood.

L'acteur de Pitch Perfect est apparu dans le podcast This is Important avec les co-animateurs Anders Holm, Blake Anderson et Kyle Newacheck, mercredi soir. Au cours de l'émission, il a raconté que sa femme, l'actrice Chloe Bridges, et lui avaient vu un homme se faire abattre en face de leur maison à Hollywood Hills.

« Il s'est passé un truc vraiment flippant, a déclaré la star de 39 ans. En face de chez nous, ils avaient organisé une partie de poker de fou. Les gens arrivaient en Lamborghini, en Bentley, en Rolls-Royce et tout ça, et il y avait des vieux gars, qui, à coup sûr, baisent des pu*es et jouent aux cartes, a-t-il expliqué, selon le New York Post. Et je vois ces mecs - et c'est amusant de s'asseoir et de regarder - (donc) ma femme et moi, nous sommes assis sur notre balcon, c'était dingue. »

L'acteur a alors averti le public que l'histoire était sur le point de mal tourner, ajoutant qu'un homme, identifié plus tard comme Emil Lahaziel, âgé de 39 ans, avait été abattu. « Quelqu'un a été assassiné là-bas, a révélé l'acteur de Workaholics. Quelqu'un a été assassiné. »

Les animateurs du podcast ont été choqués par son histoire, Kyle Newacheck qualifiant l'incident de « triste ». « Ouais, mais ça arrive, des gens meurent, a ajouté Adam DeVine. Ce n'est pas Hollywood, c'est une histoire sur ma vraie vie. »

Un homme non identifié a tiré sur Emil Lahaziel à plusieurs reprises, rapporte le Los Angeles Times. La police a essayé de réanimer la victime à son arrivée, mais elle est décédée sur les lieux.