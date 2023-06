Assurance auto: on se fait voler!

Le prix des assurances auto augmente sans cesse. Pourtant le bilan routier s’améliore. Moins d’accidents devrait signifier moins de réclamations. Normalement, les clients de l’assurance sont censés être récompensés lorsque leur meilleur comportement réduit le nombre d’événements avec réclamation.

Dans le cas des automobiles, il faut intégrer une variable de plus: c’est évident que le coût de chaque réclamation augmente. Le débosselage n’est plus possible, bien des réparations non plus, au moindre incident, il faut changer toute la section, toute l’aile, le parechoc au complet.

Un petit accrochage avec des dommages qui paraissent insignifiants finira par coûter plusieurs milliers de dollars à réparer. Bienvenue dans l’univers de 2023! Je suis curieux de voir ce que pourra accomplir le ministre Jolin-Barrette avec son projet de loi pour forcer les compagnies à rendre leurs produits plus réparables.

Mais aujourd’hui, en parlant de mon sentiment de me faire voler en matière d’assurance auto, je ne parle ni des compagnies d’assurances ni des réparateurs. Je parle du fléau des vols de voitures.

À première vue, si vous n’avez pas vous-même été victime d’un vol de voiture, vous pouvez vous sentir soulagé. Avec le nombre énorme de ces vols, vous pouvez même vous estimer chanceux. C’est une grave erreur.

Vous vous faites voler. Les voleurs de voitures nous arrachent des centaines de dollars. Les véhicules sont essentiellement tous assurés. Ce sont rarement les minounes qui sont volées. Chaque vol coûte à l’assureur de la victime des dizaines de milliers de dollars. Avez-vous pensé à la facture totale pour les assureurs? C’est une partie sérieuse de la hausse de notre coût d’assurance.

Un fléau

Les vols de voiture ont augmenté de 50 % au Québec entre 2021 et 2022. 2023 s’annonce encore pire!

C’est devenu une comédie. L’usage du Port de Montréal par exemple. Tout le monde sait que le port agit comme plaque tournante pour le vol de véhicules. Tout le monde sait que des conteneurs se remplissent de voitures volées en vue d’être expédiées en Afrique ou au Moyen-Orient.

Lorsqu’un procédé criminel est aussi connu et évident et qu’il se poursuit, c’est parce qu’il y a du laxisme et/ou de la complicité à quelque part. Si l’on donnait aux policiers les moyens juridiques et les outils opérationnels pour agir, on pourrait rapidement mettre la hache dans les réseaux de criminels impliqués.

Il y a des assurances

Pourquoi personne n’agit? «Il y a des assurances pour ça monsieur!» «Déclarez ça aux assurances madame.» Vous vous l’êtes peut-être déjà fait dire par des policiers. Ils sont le reflet de la pensée générale des politiciens et de la justice.

Ce crime n’est pas grave... les gens sont assurés! Peu d’enquêtes, peu d’efforts, des peines peu sévères, les bandits font de l’argent facile. Résultat: des réseaux de petits bandits se renforcent, se procurent des armes avec cet argent et deviennent des criminels endurcis.

Et le reste de la population paye des primes d’assurances majorées. Une subvention aux voleurs!

Beau gâchis!