Vols vers les régions: bien peu d'engouement pour les billets à 500 $

Moins de la moitié des 98 800 billets d’avion à 500$ ont trouvé preneur pendant la première année du programme d’aide mis en place par le gouvernement Legault pour réduire le coût des déplacements aériens.

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, «l’équivalent de 44 302 billets aller-retour ont été achetés par l’entremise du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR)», a indiqué au Journal Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports.

«C’est un échec cuisant qui fait mal aux régions», s’est exclamé le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

La destination la plus populaire a été, justement, les îles de la Madeleine, pour laquelle 13 882 billets subventionnés ont été écoulés.

Déplacement du bateau vers l’avion?

Résultat: environ 40% des visiteurs aux îles s’y sont rendus en avion, l’an dernier, contre 20% en 2019, a confié le maire de la municipalité, Antonin Valiquette. La proportion des voyageurs arrivant par bateau a par conséquent reculé, passant de 80% à environ 60%

Photo tirée de LinkedIn

Le nombre de touristes aux îles est passé de quelque 68 000 en 2019 à 75 000 l’an dernier, soit une hausse de 7000.

On peut donc déduire que le nombre de visiteurs arrivant par avion est passé d’environ 14 000 à 30 000 tandis que le nombre de visiteurs arrivant par bateau a reculé de quelque 55 000 à 45 000. Le PAAR aurait donc suscité un déplacement de la demande du bateau vers l’avion.

CTMA, l’entreprise qui exploite le traversier se rendant aux îles, n’a pas répondu au Journal, jeudi.

Le maire Valiquette a toutefois soutenu que le PAAR a contribué à prolonger la saison touristique aux îles en augmentant le nombre de visiteurs en mai, en juin, en septembre et en octobre.

Piètre fiabilité

Le programme, s’il a permis de rendre plus abordables les liaisons entre les grands centres et les régions, a échoué pour ce qui est de la fiabilité des dessertes aériennes, selon plusieurs. Plusieurs médias ont constaté, ces derniers mois, que les annulations et les retards de vols régionaux sont monnaie courante.

«Ce qu’on voit au quotidien, depuis la mise en place du PAAR, c’est que la fiabilité s’est détériorée, et ça, c’est lamentable», s’est indigné M. Arseneau.

Malgré tout, au ministère des Transports, on estime que «le programme a permis d’atteindre ses objectifs».

«Dans un contexte de sortie de pandémie et après seulement 12 mois de mise en œuvre, il est cependant prématuré de faire un bilan complet du programme. À mesure que la population se familiarisera avec le programme, de plus en plus de personnes pourront profiter de ces billets à tarifs réduits», a affirmé M. Bertrand.

Le coût des subventions pour les 44 302 billets vendus s'est élevé à 22,4 millions $, a-t-il précisé, soit 506 $ par billet en moyenne. Québec a donc déboursé 15,6 millions $ de moins que les 38 millions $ projetés il y a un an.

Le porte-parole du ministère des Transports a par ailleurs souligné que le nombre de billets subventionnés alloués aux compagnies aériennes, soit environ 98 800 pour la première année du PAAR, «ne représente pas un objectif de ventes», mais plutôt ce que le gouvernement jugeait nécessaire «pour répondre à la demande anticipée».

Nombre de billets aller-retour à 500$ vendus du 1er juin 2022 au 31 mai 2023

Îles-de-la-Madeleine: 13 881

Sept-Îles: 6809

Fermont: 6445

Gaspé: 3076

Rouyn-Noranda: 2364

Val-d’Or: 2147

Blanc-Sablon: 1614

Schefferville: 1089

Bonaventure: 882

Chibougamau: 861

Baie-Comeau: 713

Île d’Anticosti: 679

Saguenay: 642

Mont-Joli: 454

Autres destinations: 2645

Total: 44 302

Source: Transports et Mobilité durable Québec