Brisson écrira quelques scénarios

Pat Brisson habite la grande région de Los Angeles. L’entreprise avec laquelle il est impliqué représente non seulement des hockeyeurs, mais également des artistes de grande renommée.

Dresser des scénarios au niveau des négociations et la présence de Sidney Crosby, de Jonathan Toews, de Patrick Kane, Nathan MacKinnon, Anze Kopitar, Dylan Larkin, Cole Caufield, Jason Robertson, Elias Pettersson, Jack Hughes, au sein de son groupe en ont fait l’agent le plus redoutable du hockey professionnel. Ses clients représentent un total de 1 161 680 007 $ au niveau des engagements financiers des équipes de la Ligue nationale.

Maintenant qu’il a signé un pacte de huit ans pour Cole Caufield à la grande satisfaction du jeune patineur et des décideurs du Canadien, il vient d’offrir ses services aux Jets de Winnipeg.

Il est prêt à donner un coup de main à Kevin Cheveldayoff, le directeur général des Jets, en poste depuis 12 ans dont la feuille de retour n’est pas tellement reluisante. Au contraire. Cheveldayoff a plusieurs joueurs qui veulent lever les feutres, ils en ont marre des décisions prises par l’organisation au fil des dernières années.

Situation précaire

Il se retrouve dans une situation précaire et on se demande s’il a les capacités pour se sortir d’embarras dans les circonstances.

Pat Brisson lui propose son expertise. Brisson est le conseiller de Pierre-Luc Dubois, vous l’aurez deviné.

Le joueur de centre a été très clair à l’occasion de sa rencontre de fin de saison avec les dirigeants des Jets. Il désire changer d’air. C’est clair. Il possède le statut de joueur autonome avec compensation. Il touche un salaire de 6 millions $. Les Jets pourront lui faire une offre qualificative.

Voyons les options :

Il reçoit une offre hostile, si les Jets égalent l’offre, ils devront lui accorder un nouveau pacte, mais Dubois peut refuser ou encore accepter pour un an seulement.

Transaction? Cheveldayoff est dans une situation inconfortable. Les équipes ne lui verseront pas le gros prix pour Dubois qui clairement a dit qu’il ne jouerait pas à Winnipeg l’an prochain.

Et le Canadien dans tout ça.

La situation a changé au cours des derniers jours. Le contrat de Caufield remet tout en perspective.

Le plafond salarial.

La valeur de certains effectifs de l’équipe.

Les décisions au niveau du repêchage.

Hughes très habile

Kent Hughes a été très habile lors de son entretien avec les médias, hier matin. Quel sera le choix du Canadien au 5e rang? Matvei Michkov. Il s’agit d’un énorme risque. Hughes et Gorton peuvent patienter encore trois ans, mais possèdent-ils toutes les garanties qu’à la fin de son pacte avec la KHL il débarquera au Centre Bell?

Non.

Or, si la perspective d’acquérir Dubois s’avère un dossier on ne peut plus sérieux, Hughes et Gorton pourraient-ils alors sacrifier un choix de premier tour pour un patineur au gabarit imposant, 25 ans, avec un solide bagage d’expérience?

Deux fois

Par contre, Dubois a demandé à changer d’adresse deux fois au cours des dernières années. De Columbus à Winnipeg, et de Winnipeg à destination encore inconnue.

Un tableau de chasse qui sème l’inquiétude, on ne doit pas l’oublier.

Mais, ça demeure tout de même un pensez-y-bien, n’est-ce pas?

Et il y a un hic. Quel prix exigera Cheveldayoff? On va sans doute lui rappeler que Dubois, peu importe le dénouement du dossier, ne jouera pas à Winnipeg.

Les prochaines semaines seront captivantes. Elles réservent des surprises, non seulement à Montréal, mais à travers la ligue. N’oublions pas le dossier des Sénateurs d’Ottawa. Les nouveaux propriétaires feront-ils le grand ménage et embaucheront-ils de nouveaux décideurs?

Le dossier Patrick

Il y a toujours le dossier Patrick Roy qui semble créer un intérêt uniquement au Québec. À travers la ligue, son nom ne meuble pas souvent les conversations. A-t-on toujours à la mémoire les événements de Denver?

On peut se poser la question puisque Ted Nolan, pour avoir eu maille à partir avec son patron, John Muckler, est demeuré sur la touche pendant près de dix ans.

Keefe possède un carnet bien garni

Photo d'archives, REUTERS

Sheldon Keefe conservera-t-il son poste avec les Maple Leafs de Toronto?

L’arrivée d’un nouveau directeur général soulève plusieurs questions et, très souvent, un changement est apporté.

Brad Treliving ne se prononce pas sur le sujet. Si, il soutient que Sheldon Keefe possède un carnet bien garni, qu’il a fait de l’excellent travail derrière le banc des Maple Leafs. Lui a-t-on (Kyle Dubas) fourni les effectifs pour aller plus loin en séries?

Probablement pas.

Ryan O’Reilly n’est plus ce joueur polyvalent qui avait mené les Blues de St. Louis à la conquête de la coupe Stanley.

Jake McCabe ne possédait pas les ressources pour compétitionner au même niveau que les équipes les plus rapides.

La confiance

Il ne faut pas s’arrêter sur la théorie qu’un nouveau directeur général confiera son équipe à un homme qu’il connaît bien, en qui il a une confiance inébranlable.

Cependant, dans le passé, quand Mike Gillis a été promu au poste de directeur général des Canucks de Vancouver, n’avait-il pas gardé parmi sa garde rapprochée Alain Vigneault? Les deux ont fait la paire.

Les problèmes à Toronto, on les connaît. Un plafond salarial qui ne justifie pas les résultats de la formation.

Point.