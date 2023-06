Cap-Saint-Ignace, 19 décembre 1988

Monsieur Roméo Boivin, bien sympathique antiquaire,

En dépit de l’horreur que m’inspire le conformisme sous toutes ses formes, je ne me pardonnerais pas de ne pas me conformer à cette vieille coutume de vous offrir mes vœux à la veille d’une nouvelle année. Je ne vous souhaiterai pas le bonheur, c’est trop (illusoire), la richesse, c’est trop (trompeur), la santé (ça finit toujours par prendre fin), et encore moins le paradis à la fin de vos jours (c’est à vous de le gagner).

Je ne formulerai qu’un simple petit souhait qui comporte un élixir de bonheur. Je vous souhaite de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Ce simple petit souhait rend la vie acceptable. C’est lui qui nous fait tolérer les petits travers de nos proches, de nos voisins, ainsi que de nos amis. C’est encore lui qui nous permet même de trouver leur compagnie agréable avec une certaine dose de sincérité. Je vous le souhaite de tout cœur.

Que l’an nouveau vous apporte l’assurance d’une année prospère et surtout riche de toutes vos espérances. Bonne, heureuse année, et le paradis TOUS les jours de votre vie. Cordialement, votre vieille amie

T.C.

C’est certainement osé de ma part de publier des vœux du Nouvel An en plein mois de juin, mais je trouvais intéressant, dans le cadre de cet hommage rendu par Roméo Boivin aux personnes aînées ainsi qu’à celui que j’ai décidé de lui rendre en retour, de partager avec vous cet exemplaire de lettre faisant partie du recueil des 244 autres lettres échangées avec sa vieille amie. Après le décès de cette dernière, il les a fait relier en souvenir d’elle. Ce langage d’autrefois me charme complètement.