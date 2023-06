Carl Froch se confie sur les combats contre Jean Pascal et Lucian Bute

Le nom du boxeur britannique Carl Froch fait résonner certains douloureux souvenirs aux amateurs québécois de boxe. Le «Cobra», qui sera intronisé sous peu au Temple de la renommée de la boxe, est revenu sur les deux affrontements qu'il a eus avec les Québécois Jean Pascal et Lucian bute, il y a plus d'une décennie.

Tout d’abord, Froch a eu de bons mots envers Pascal, qu’il a affronté à Nottingham, au Royaume-Uni en décembre 2008.

«(Le combat contre) Jean Pascal était mon premier pour un titre mondial, a souligné Froch, vendredi, dans une entrevue accordée à Jeff Jeffrey lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Le titre avait été laissé vacant par Joe Calzaghe. Jean Pascal et moi étions les prochains en liste pour ce titre.

«C’était tout un combat et Jean Pascal a vraiment joué un grand rôle. Nous étions deux boxeurs invaincus et affamés [...] et nous avons tout laissé dans le ring. Les partisans en ont eu pour leur argent. C’était une guerre totale de 12 rounds.

«Jean Pascal est tout un boxeur. Il a dominé la division des lourds-légers après sa défaite contre moi, ce qui est encore mieux pour moi puisque je l’ai battu. Il a été un grand champion. [...] Je ne peux pas croire qu’il a continué de se battre jusqu’à il y a cinq mois. (NDLR: deux mois)»

Puis, Froch s’est confié sur le combat contre Lucian Bute, en mai 2012, lors duquel il a complètement dominé le boxeur québécois d’origine roumaine, lui infligeant sa première défaite professionnelle au cinquième round.

«C’était mon premier combat en sol britannique après la classique "Super Six" (qui avait eu lieu aux États-Unis), a indiqué Froch, maintenant âgé de 45 ans. C’était vraiment désolant pour Bute puisque j’étais de mauvaise humeur dans ma ville natale. Je l’ai complètement détruit. [...] C’était probablement l’une des meilleures victoires de ma carrière avec la meilleure atmosphère à Nottingham.»

Puis, le «Cobra» ne s’est pas arrêté là. S’il a avoué que Jean Pascal était un dur de dur, il a confié qu’il savait que Bute était intimidé par lui.

«Il n’avait jamais vraiment boxé à l’extérieur et était toujours confortable chez lui en défendant son titre pendant plusieurs années, a analysé Froch.

«[...] Il semblait nerveux en conférence de presse. Mais je pense qu’il est un homme gentil et amical. Il ne se livre pas vraiment à des guerres de mots et il n’est pas vraiment agressif. Il est juste un gentil garçon. Mais malheureusement, les gentils garçons terminent deuxièmes.»

Après sa défaite contre Froch, Bute n’a plus jamais été le même alors que le Britannique a remporté quatre autres combats avant de prendre sa retraite en 2014 avec un dossier de 33 victoires et deux défaites.

