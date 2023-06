Carter Verhaeghe, l’homme des grandes occasions

SUNRISE | Il y a de ces joueurs qui profitent des séries pour inscrire leur nom dans la catégorie des hommes des grandes occasions. Encore méconnu malgré ses 27 ans, Carter Verhaeghe a fait un pas de plus en ce sens, hier soir.

En donnant la victoire aux Panthers, l’Ontarien a inscrit son septième but victorieux en séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons. Quatre d’entre eux ont été inscrits en prolongation.

« Il a le flair pour le filet, a expliqué Matthew Tkachuk, après la rencontre. Il a un tir incroyable. Regardez ce soir. Le tir qu’il a décoché n’était pas voilé. Il a battu le gardien avec un tir précis. Ce n’est pas donné à tout le monde.»

« C’est un tireur d’élite, a approuvé Brandon Montour. On n’arrête pas de lui répéter de dégainer chaque fois qu’il le peut. Ça faisait quelques matchs qu’il n’avait pas marqués, mais il obtenait sa part d’occasions. »

Timide quand vient le temps de parler de lui-même, Verhaeghe a plutôt préféré vanter le travail de Sergei Bobrovsky. Le gardien des Panthers a stoppé 24 tirs. C’est peu, en apparence. Toutefois, comme l’ont mentionné les joueurs des Golden Knights, jeudi, ils ne gaspillent pas de munitions. Chaque tir tenté mène habituellement à une chance de marquer.

« Bob a été incroyable. Sans lui, on ne serait pas ici aujourd’hui. Ce soir, il a effectué au mois 10 arrêts géniaux. On est tellement confiant avec lui dans le filet », a indiqué le héros de la rencontre.

Preuve de la folle soirée de Bobrovsky, Paul Maurice, qui était venu à la défense de son homme masqué jeudi, a lancé en boutade aux journalistes présents si l’un d’entre eux allait lui demander qui serait son gardien partant lors du prochain match.

Un dur de dur

Getty Images via AFP

Matthew Tkachuk a eu beau avoir l’air étourdi après avoir encaissé la mise en échec de Keegan Kolesar en première période, il n’a jamais douté qu’il reviendrait au jeu.

« Je me sentais bien. Je ne sais pas si j’ai le droit de répondre à cette question, mais je savais que je serais de retour », a-t-il indiqué.

Son entraîneur a par la suite confirmé que Tkachuk avait bel et bien été soumis au protocole de commotion cérébrale.

« Matthew est le genre de joueur qu’on ne peut tasser facilement. C’est vraiment un dur. C’est un joueur important pour nous. Le revoir sur le banc nous a amené une grande dose d’énergie », a indiqué Aleksander Barkov.

Grand bien leur fasse puisque c’est lui qui a envoyé les deux équipes en prolongation et, par le fait même, amener un second souffle aux Panthers.

« J’étais à la bonne place au bon moment. Le filet était ouvert. C’était un but facile », a décrit Tkachuk.

Manque d’opportunisme

Getty Images via AFP

Dans le vestiaire des Golden Knights, on s’en voulait un peu d’avoir laissé filer une aussi belle occasion de placer les Panthers au bord du gouffre.

« En général, je considère que nous avons disputé un bon match. À forces égales, on a été très efficace, a analysé Mark Stone. Par contre, on n’a pas été en mesure de profiter de nos occasions. »

« Et en prolongation, on a été trop généreux avec le centre de la patinoire. On s’est peut-être assis un peu sur nos lauriers», a assuré le capitaine des Golden Knights.

Comme tout peut tourner rapidement en séries éliminatoires, les Golden Knights souhaiteront éviter que les Panthers nivellent la série. Retourner à Vegas avec la possibilité de soulever la coupe Stanley sur la glace du T-Mobile Arena serait un scénario beaucoup plus plaisant.

« On a 48 heures pour nous regarder dans le miroir, trouver ce que l’on peut améliorer et comment on peut s’ajuster, a mentionné Alex Pietrangelo. Ils voudront connaître le même genre de match, donc je m’attends à un peu plus d’intensité de notre part. »