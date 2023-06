Des changements radicaux s'imposent, pour faire face aux changements climatiques

J’ai souvent, dans cette chronique, dénoncé l’extrémisme de droite comme de gauche qui mine notre cohésion sociale et nous plonge dans un climat de guerre culturelle.

Là, par contre, où cette certaine équivalence ne tient pas, c’est sur la lutte aux changements climatiques.

En environnement, on peut plaider pour une forme de radicalité.

Pas pour épouser bêtement toutes les propositions radicales, notamment celles concernant nos libertés individuelles ou prônant la désobéissance civile.

Mais ce que nous commençons à vivre – feux de forêt, inondations, verglas plus vigoureux et fréquents, menaçant nos villes, nos écosystèmes, nos infrastructures –, c’est ce que les experts nous prédisent depuis longtemps. Et le prélude à des ruptures radicales dans nos vies.

L’heure est peut-être, aussi, à des réponses radicales, dans le sens étymologique du mot: des changements à la racine.

2023, un tournant

En écologie, la radicalité d’aujourd’hui se transforme, bien souvent, en la normalité de demain. À du bon sens inévitable.

Vous doutez?

Prenez la taxe carbone. Avant 2015, cette taxe était considérée comme une chose extrémiste, un suicide politique. Trop radical, quoi. Aujourd’hui, une majorité d’électeurs y adhère.

Prenez l’exploitation pétrolière. Pas dix ans de ça, l’idée que le Québec exploite son pétrole charmait les milieux d’affaires, la CAQ, le PLQ et un peu le PQ. Seul QS, la radicalité écologique, était contre. En 2022, le gouvernement Legault y ferma la porte définitivement. Personne ne rouspéta, une majorité plaida la logique.

Prenez le Canada, cette entité pétrolière. Le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il souhaitait imposer un plafond aux émissions du secteur pétrolier et gazier. Suffisant ? Non. Mais une politique autrefois considérée comme radicale? Oui.

Prenez les changements urbanistiques de nos villes, prenez l’interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035, prenez la plupart des politiques climatiques...

Toutes des idées autrefois «radicales», maintenant largement plébiscitées.

Penser que la crise climatique ne nécessitera que des ajustements technologiques, des «petits pas», est de l’aveuglement volontaire.

Au moins, ces derniers jours, on a littéralement pu sentir et goûter à la crise climatique.