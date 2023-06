Intelligence artificielle: des rabais dans les attractions, selon la météo

La tarification dynamique fera son entrée dans les parcs d’attractions, à commencer par le Super Aqua Club de Pointe-Calumet cet été, et on affirme que ce ne sera pas pour monter les prix en fonction de la demande.

«Mon objectif, c’est plutôt de savoir à quel moment je peux offrir des rabais pour maximiser l’achalandage des journées moins courues», précise Nadine Saint-Amant, présidente du Super Aqua Club.

Son parc aquatique utilise la technologie de l’entreprise québécoise Connect&Go pour la gestion de ses activités et bénéficiera en projet-pilote de nouvelles fonctionnalités pour prévoir et modeler l’achalandage.

«En ce moment, surtout pour les attractions extérieures, s’il annonce un peu de pluie, ça peut être une journée catastrophique, même si au final, la pluie aura duré dix minutes. Si les gens ont réservé leurs billets, ils viendront quand même. Et en réservant, ils paieront moins cher», affirme Dominic Gagnon, président de Connect&Go.

Mieux répartir l'achalandage

L’achalandage d’un parc d’attractions, que ce soit un zoo, un aquarium ou des jeux extérieurs, peut passer de 500 personnes à 8000 selon les journées, ce qui a un impact énorme dans la planification des effectifs et des produits de restauration.

«La majorité de nos clients a pour objectif de lisser l’achalandage en poussant les gens à réserver et à s’engager d’avance», a observé M. Gagnon.

La solution technologique qu’il déploie est appuyée sur quelques années de données accumulées auprès de ses clients. Cela permet de prédire l’achalandage selon divers paramètres comme la météo, les jours fériés et le calendrier scolaire. De cette manière, les parcs pourront prévoir les horaires du personnel et réduire le gaspillage alimentaire.

«Avec la pénurie de main-d’œuvre aujourd’hui, on ne peut plus demander à quelqu’un de rentrer au travail à seulement 24 heures d’avis ni le renvoyer chez lui après trois heures de travail», explique le pdg, pour qui attirer et retenir des employés avec de telles conditions tient de la mission impossible en contexte de plein-emploi.

Moins d'attente

La solution technologique développée en collaboration avec Moov AI vise par ailleurs à rehausser l’expérience client.

«Si on peut aplanir les courbes d’achalandage, c’est gagnant pour nous et pour les clients. Ils vont payer moins cher en réservant et attendre moins longtemps (pour les glissades). Si j’offre des rabais le samedi, je vais générer encore plus d’achalandage au mauvais moment», estime Nadine St-Amant.

Il pourrait être tentant avec l’intelligence artificielle de profiter des grands moments d’achalandage des belles journées pour ajuster les prix à la hausse, mais on promet que ce n’est pas le but et que le prix le plus élevé sera le prix régulier affiché à la porte, pour ceux qui achètent le jour même de leur visite.

«Il y a une éthique derrière la tarification dynamique. Nous, on veut récompenser les bons comportements en réservant et en prenant un certain risque», dit Dominic Gagnon, prévoyant par ailleurs l’apparition de produits d’assurance pour ne pas perdre sa mise en cas de pluie intense ou d’incapacité à se présenter le jour prévu.