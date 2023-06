Diffusion anti-LGBTQ2S+: un lanceur des Blue Jays sur la voie d’évitement

L’artilleur des Blue Jays de Toronto Anthony Bass, qui a récemment présenté ses excuses pour avoir partagé une publication anti-LGBTQ2S+ sur ses réseaux sociaux, a été désigné pour assignation par l’équipe, vendredi après-midi.

La décision a été prise quelques heures avant le match contre les Twins du Minnesota au Rogers Centre. À cette occasion, Bass devait recevoir le lancer protocolaire de leZlie Lee Kam, une activiste bien connue dans la communauté LGBTQ2S+. Maintenant, les Jays ont sept jours pour déterminer le sort de l’athlète de 35 ans qui ne fait plus partie du groupe de joueurs disponibles. Il pourrait être échangé, soumis au ballottage, libéré ou cédé aux ligues mineures.

Le releveur a partagé à la fin mai une vidéo invitant au boycottage d’entreprises qui ont mis en valeur la diversité et l’inclusion. Il a plus tard émis quelques brefs commentaires en s’excusant, non sans avoir reçu les huées des spectateurs lors d’une présence au monticule, le 31 mai.

«Pour moi, cela a réellement mis en lumière la communauté gaie. J'ai mes croyances personnelles, mais je comprends que chacun est libre de ressentir et de penser ce qu'il veut. Il faut accepter, accueillir et mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent prendre une décision dans leur vie. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que je devais mieux accepter les choses», a-t-il déclaré au réseau Sportsnet, mardi.

La dernière performance de Bass n’a pas été la meilleure de sa carrière, car il a concédé deux points en une manche aux Astros de Houston, lundi. Cette saison, le droitier a maintenu une moyenne de points mérités de 4,95.