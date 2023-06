Epiderma:  15 620$ amassés pour la Fondation Lise Watier

Photo (gauche à droite) : Marie-Lise Andrade, présidente et directrice générale de la Fondation Lise Watier, Anne-Charlotte Carteyron, directrice multi-cliniques Maisonneuve, Rosemont – La Petite-Patrie et directrice centre relations clients, et Marie-Pier Frenette, vice-présidente marketing du réseau Medicart / Epiderma