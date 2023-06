Le hockey sous le soleil a ses mauvais côtés

SUNRISE | Ce qu’il y a de bien avec le hockey sous les palmiers, les joueurs vous le diront, c’est qu’il est possible de se rendre à l’aréna en bermudas et en t-shirt. C’est sans doute vrai en hiver, mais en plein mois de juin, c’est une autre paire de manches.

En raison de la chaleur qui sévit à l’extérieur des amphithéâtres, les responsables de la qualité des patinoires n’ont d’autre choix que de grimper la puissance de l’air climatisé dans le tapis.

Que ce soit au T-Mobile Arena de Las Vegas ou au FLA Live Arena de Sunrise, le contraste est frappant dès qu’on pénètre à l’intérieur. Gare à ceux qui n’ont pas apporté de p’tite laine. On se les gèle. Surtout au niveau de la glace, pendant les entraînements matinaux, alors que l’enthousiasme des partisans n’a pas encore réchauffé l’endroit.

Avec l’expérience, on devient prévoyant. Depuis 2012, une équipe du Sud des États-Unis a atteint la ronde ultime pratiquement chaque année.

Les Kings (2012, 2014), le Lightning (2015, 2020, 2021, 2022), les Sharks (2016), les Golden Knights (2018) et les Stars (2020) ont donné raison à Gary Bettman d’offrir des concessions dans les régions où il est plus de mise de se promener en gougounes qu’en patins.

Les aventures de Skrudland

D’ailleurs, de nos jours, les amphithéâtres sont munis d’immense système de climatisation. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas.

En 1996, lorsque les Panthers se sont présentés en finale pour la première fois, la LNH faisait face à une réalité à laquelle elle avait été rarement confrontée. Les Kings, trois ans plus tôt, avaient été les premiers à présenter une finale sous les palmiers.

Le 8 juin 1996, le mercure a grimpé jusqu’à 91 degrés Fahrenheit à Miami. Les édifices de l’époque n’étaient pas aussi sophistiqués que ceux d’aujourd’hui. Pour contrer l’humidité accablante présente à l’intérieur du Miami Arena, la LNH avait fait installer un déshumidificateur gigantesque.

« Ça nous a probablement enlevé 30% des chances de gagner la coupe Stanley, estime Brian Skrudland, 27 ans plus tard. Il faisait tellement chaud et humide à la fin mai, début juin en Floride. Mais nous, on savait à quoi nous attendre. »

«En plus, ce déshumidificateur a rendu la glace belle et lisse. Nous, ce qu’on voulait, c’était le bloc de glace un peu tout croche sur lequel on était habitué de jouer », ajoute l’ancien capitaine des Panthers, à qui le journal a parlé, il y a une dizaine de jours.

« Je ne sais pas combien de fois j’ai essayé d’éteindre cette foutue machine. Mais, je n’ai jamais réussi à trouver comment. »

Évidemment, cette patinoire aux allures de miroir convenait bien aux fluides patineurs qu’étaient Joe Sakic et Peter Forsberg, de l’Avalanche du Colorado. Guidé par Patrick Roy, l’Avalanche, fraîchement déménagé à Denver depuis Québec, avait balayé cette finale en quatre rencontres.

En réalité, la présence du déshumidificateur n’a probablement rien changé à l’issue de la série. Et Skrudland le sait trop bien.

«En fait, si la ligue avait décidé d’amener ce déshumidificateur plus tôt dans notre parcours, peut-être qu’on ne parlerait même pas de cette présence en finale et de cette équipe de 1996. »

Aujourd’hui, c’est plutôt le bouton pour éteindre l’air climatisé qu’on aimerait trouver. Mais bon. Qui sommes-nous pour nous plaindre. On a la chance de voyager à travers l’Amérique pour assister à du hockey de séries éliminatoires. Le meilleur de l’année.