Il faut (malheureusement) parler de Maxime Bernier

Avouons que c’est un sacré dilemme. Quand Maxime Bernier brandit ses théories du complot – il en a plusieurs –, doit-on en parler et risquer de lui donner plus d’attention? Ou doit-on l’ignorer pour ne pas lui donner plus de visibilité?

Désolée. Malheureusement, il faut en parler. Pourquoi? Parce qu’il arrive que ses propos nourrissent la peur et la hargne envers des catégories spécifiques de la population. Cette fois-ci, ce sont les environnementalistes.

Il faut en parler parce que les médias sociaux lui offrent un puissant effet multiplicateur. L’ignorer n’est donc pas une option. Qui dit démocratie dit liberté d’expression, mais aussi liberté de réplique, d’analyse et de réflexion.

Pendant que des forêts brûlent d’un bout à l’autre du pays, sur Twitter, le chef du Parti populaire du Canada s’en est pris vertement à ceux qu’ils qualifient de «terroristes verts».

«Je gage qu’une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changements climatiques, a-t-il écrit. L’extrême gauche est experte pour inventer et créer des crises qu’elle peut ensuite exploiter.»

Il accuse ainsi des écologistes – on ne sait toutefois pas lesquels – d’être des «terroristes». Or, ce mot est lourd de sens. Il laisse entendre que des environnementalistes sèmeraient la terreur en créant une fausse crise climatique leur permettant de mieux vendre leur cause.

Traiter quiconque de «terroriste» va pourtant bien au-delà de la simple opinion. C’est une tentative de fomenter la peur et la hargne contre tous ceux qui se retrouvent avec cette étiquette violente collée faussement au front.

Inventer des complots

Dans un autre gazouillis, Maxime Bernier s’en prend aussi aux «médias et politiciens menteurs [qui] ne cessent de répéter que le réchauffement climatique» est la cause des feux de forêt. Oubliant, comme il le fait toujours, qu’il est également un «politicien»...

Cette méthode d’inventer des complots, d’encourager la peur contre des citoyens pacifiques et le mépris envers les élus, les scientifiques et les médias est bien entendu typiquement trumpienne.

C’est une importation directe et inquiétante de la droite dure américaine dans la dynamique politique canadienne et québécoise. Une importation décuplée par les médias sociaux et leurs chambres d’écho. Ce qui, déjà, commande amplement qu’on y porte attention.

Analyser le phénomène

Il faut tenter d’analyser ce phénomène parce qu’il existe et gagne du terrain partout en Occident, quoiqu’à des degrés divers selon les pays.

Il faut en parler parce que des déclarations outrancières comme celles, entre autres, de Maxime Bernier, sont tout d’abord taillées sur mesure pour renforcer et élargir une base politique fidélisée à la droite dure.

Aussi, parce qu’à l’instar de Donald Trump, ses propos alimentent la désinformation, le rejet des institutions démocratiques et de la science. Comme ce fut d’ailleurs le cas tout au long de la pandémie avec des théories complotistes antivaccin, antimasque, etc.

N’oublions pas que le soi-disant convoi de la liberté pataugeait précisément dans les mêmes eaux.

Alors, oui, malheureusement, il faut s’intéresser aux propos de Maxime Bernier et autres simili-Trump. Dénoncer pour dénoncer est toutefois inutile.

Il est nettement plus utile d’en démonter patiemment la mécanique et l’exposer au grand jour. De plus en plus d’analystes et de chercheurs universitaires le font d’ailleurs.

Comme me le disait mon prof préféré de science politique, «La lumière est un bien meilleur remède à la manipulation que la noirceur d’un silence involontairement complice».