Jean Ravel reprend avec brio les chansons de Claude Dubois

Jean Ravel souhaitait depuis plusieurs années monter un spectacle autour des chansons de Claude Dubois. C’est avec beaucoup d’aplomb qu’il a présenté la première de Ravel chante Dubois, vendredi, au Confessionnal du Capitole.

Le chanteur derrière la revue musicale Rock Story, qui fêtera, l’an prochain, ses 20 ans, obtenait toujours de très bonnes réactions lorsqu’il attaquait, sur scène, le répertoire de Claude Dubois.

Celles obtenues, l’automne dernier, lorsqu’il a fait un medley de chansons de Claude Dubois, lors de l’Open House de la Maison Dauphine, novembre dernier, ont été le coup d’envoi de cette nouvelle aventure présentée à nouveau samedi soir dans la petite salle de spectacle intimiste située au 4e étage du Capitole.

Chanter du Dubois est loin d’être quelque chose de facile. Jean Ravel a un timbre de voix qui colle parfaitement à celle du chanteur montréalais et à ses montées vocales. Il le fait sans l’imiter et avec sa personnalité et énormément d’aplomb. La voix est juste, solide et puissante.

Pierre Ménard

Ses montées durant Les petits cailloux et Lettre à l’univers ont soulevé la centaine de spectateurs qui assistaient à cette première.

« J’aime Dubois. J’aime ses tounes. C’est là, ce soir. C’est une première », a-t-il lancé avec enthousiasme après L’Infidèle.

Les grandes chansons présentes

Accompagné par le pianiste Sébastien Champagne, le multi-instrumentiste Pat « La pieuvre » Arsenault et le saxophoniste et percussionniste Joël Thibault, le chanteur originaire de Duberger a lancé la soirée avec Artistes et En voyage, deux pièces phares de Claude Dubois.

« J’ai obtenu sa permission pour faire résonner sa voix et ses fabuleuses mélodies », a-t-il raconté, avant de se lancer dans Plein de tendresse dans une ambiance feutrée.

Jean Ravel reprend des pièces des années 60, 70 et 80. Les grandes chansons de Dubois sont présentes avec Femmes de rêve, Comme un million de gens, Besoin de vivre, Si Dieu existe et l’incontournable Blues du businessman de Plamondon. Il remonte jusqu’en 1966 avec J’ai souvenir encore, flûte traversière et xylophone inclus.

Il soulèvera le public avec Lettre à l’univers, une chanson qu’il ne connaissait pas et qu’il a découverte lorsqu’il a commencé à travailler sur Ravel chante Dubois.

On a senti à ce moment, un Jean Ravel tout à coup plus détendu et plus relaxe sur les planches.

Pierre Ménard

Sa version de Femme de société, chantée en duo avec le multi-instrumentiste Pat Arsenault, reprenant le segment de Leo Kay, était particulièrement sentie, vibrante et pleine d’émotions. Un superbe moment.

« Votre réaction me confirme qu’on va continuer l’affaire », a-t-il fait savoir après Le Labrador, une chanson des années 70, qu’il a aussi découvert en montant ce spectacle.

Avec Ravel chante Dubois, Jean Ravel offre un bel hommage à des chansons intemporelles d’un grand artiste du Québec. C’est bon, agréable et fait de belle façon.