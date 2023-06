La décision sur le 3e lien sera revue aux cinq ans

La session parlementaire a été marquée par des décisions difficiles, dont l’abandon du 3e lien autoroutier, reconnaît François Legault. Il a toutefois profité de l’occasion pour préciser que la décision sera revue aux cinq ans.

Son gouvernement avait déjà évoqué une révision périodique du dossier, mais les propos du premier ministre, vendredi, étaient de nature à insuffler un nouvel espoir aux citoyens de la Rive-Sud.

«On a dit que la décision va être revue tous les cinq ans. Donc, il faut voir comment va évoluer le développement du trafic Québec-Lévis, Lévis-Québec, dans les cinq prochaines années», a-t-il déclaré au moment de faire le bilan de la dernière session parlementaire.

François Legault ajoute devoir gérer les fonds publics de façon responsable. «Et quand on regarde les nouveaux temps de passage sur les deux ponts existants, ça ne justifie pas d’avoir un troisième lien autoroutier, pour l’instant», a-t-il ajouté.

La Beauce en rêve toujours

La mise au rancart du tunnel Québec-Lévis fait encore mal dans certaines circonscriptions caquistes. Député de Beauce-Nord, Luc Provençal n’a pas caché, vendredi matin, que le sujet demeure sensible. «Il y a toujours des gens qui me font des remarques», a-t-il confié.

«On va laisser passer l’été. Puis ça va me permettre, en même temps, de rencontrer plusieurs personnes pour savoir quelle est la stratégie pour, peut-être, relancer ce dossier-là avec les groupes économiques de chez moi», a expliqué M. Provençal.

Est-ce qu’il s’agira d’un nouveau lien autoroutier? «On va explorer plusieurs avenues», a-t-il simplement précisé avant de s’engouffrer dans le Salon bleu.

La «meilleure» session, selon Caire

Autre dossier chaud des derniers mois, le fiasco à la SAAQ n’a pas ébranlé la confiance de François Legault envers son ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. «Le principal problème, c’est que les bureaux ont été fermés et qu’il n’avait pas été prévu d’ajouter des employés lorsqu’on les a ouverts», a commenté le premier ministre.

Le PDG de la SAAQ a été dégommé après ce passage difficile au système SAAQclic, a-t-il souligné.

Éric Caire s’est d’ailleurs dit fier de son bilan et a refusé d’y voir une session difficile. «Ça dépend comment on l’aborde. En termes de réalisations, je pense que c’est la meilleure», a-t-il brièvement commenté.

Changements climatiques

Le premier ministre a également été questionné sur l’adaptation aux changements climatiques, dans la foulée des nombreux événements météo extrêmes et des feux de forêt qui ravagent le nord du Québec.

Les municipalités réclament d'ailleurs deux milliards annuellement afin d’adapter leurs infrastructures, mais François Legault considère que les Québécois sont déjà suffisamment taxés.

Québec investit déjà 1,5 milliard$ annuellement, fait-il valoir, tout en invitant les villes à aller piger dans leurs enveloppes salariales.

«Il ne faut pas oublier, les municipalités paient leurs employés 35% de plus que nos mêmes employés ici au gouvernement du Québec. Donc, il doit y avoir aussi un certain contrôle des dépenses qui soit fait dans les municipalités et qu’il y ait une plus grande partie du budget qui aide à l’adaptation aux changements climatiques», a-t-il déclaré.

Ce qu'ils ont dit

«Il y aura eu un avant et un après- troisième lien. Le gouvernement, qui est un gouvernement à usure prématurée, après le troisième lien, on a vu que plus rien n'a fonctionné de façon claire.»

- Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ

«Promettre un troisième lien en sachant d'avance que tu ne le feras pas parce que ça ne marche pas, ça, ça sème le cynisme.»

- Gabriel Nadeau Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

«On est devant un gouvernement qui a une usure prématurée ici, qui se comporte en gouvernement usé, alors qu'on est en début de session : des revirements injustifiables et indéfendables sur le troisième lien, l'immigration, la langue française, le mode de scrutin, les nominations partisanes, pas de projet, pas de vision d'avenir.»

- Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois