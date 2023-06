L'arrivée en renfort d'une quarantaine de pompiers du Nouveau-Brunswick rassure à La Sarre

LA SARRE | La quarantaine de pompiers du Nouveau-Brunswick envoyés en renfort dans l’espoir de vaincre le feu qui fait rage à proximité de Normétal est source de soulagement pour certains citoyens qui ont dû quitter en urgence leur domicile.

«C’est rassurant, lance avec un grand sourire Martin Racette qui habite avec sa famille à Val-Paradis, un village situé au nord de Normétal. On se dit que plus il y a de monde, mieux ce sera, et plus vite ça va finir.»

Au total, 40 sapeurs et 14 personnes d’une équipe de gestion de feux majeurs provenant du Nouveau-Brunswick ont été lancés dans l’action vendredi pour combattre les flammes près de Normétal.

Le brasier se situerait toujours à environ 500 mètres de la petite municipalité et aurait ravagé pour le moment 8454,8 hectares.

«Dans notre système, on considère qu’il est toujours hors contrôle. Ce qu’on me dit, c’est que sa progression est vraiment lente», précise Cathy Elliott Morneau, porte-parole pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Longues journées

Elle ajoute que du «travail mécanique» a été réalisé en bordure de la municipalité afin de créer des tranchées et prévenir l’arrivée de l’incendie.

L’arrivée de nouvelles ressources pour combattre les flammes ne donnera pas nécessairement du répit aux combattants de la SOPFEU. Néanmoins, ceux-ci pourront être redirigés vers d’autres brasiers, indique Cathy Elliott Morneau.

Selon les normes, ils peuvent travailler pendant 24 jours consécutifs suivis de deux jours de congé, tout en moyennant des quarts de travail d’environ 14 heures.

Petit stress

Somme toute, le moral semble bon chez les personnes qui ont dû évacuer en urgence leur domicile, mais une certaine angoisse demeure.

«On est partis quand même vite fait, j’ai oublié de sortir les poubelles, mentionne Frédérick Tremblay, dont la famille, qui réside aussi à Val-Paradis, a pu s’installer dans une roulotte. Ma piscine coulait un peu, alors elle doit se vider [en ce moment].»

Dans le cas de Martin Racette, il doit s’occuper du bien-être de nombreux animaux, dont 16 chiens avec lesquels il fait du traîneau.

«On a des poules, des canards. J’essaie d’aller les nourrir, je suis en train de regarder avec la localité», indique celui qui a pu loger ses pitous chez de la famille.

Pendant ce temps, les évacués peuvent au moins profiter de l’ardeur d’une poignée de bénévoles leur servant des plats, le midi et le soir, à la Cité étudiante Polyno.

«C’est réconfortant un peu, reconnaît le cuisiner Stéphane Brouillard. Ils peuvent manger, ils sont entre amis, ils vivent les mêmes épreuves.»