Le Stade Canac: un stade pour la communauté

C’est grâce à son dôme et son terrain synthétique construits en 2017 que le Stade Canac a maximisé l’utilisation de ses infrastructures à l’année pour en faire profiter la communauté de Québec. Il permet maintenant d’avoir le plus gros programme de sport étude baseball au Québec et permet ainsi à plusieurs jeunes de rêver en leur offrant l’opportunité de jouer sur la même surface que des joueurs professionnels. « La venue d’un terrain en gazon synthétique et d’un dôme a contribué grandement au développement du baseball amateur à Québec, et permet une utilisation sans précédent des infrastructures du Stade Canac. » déclare Michel Laplante, président des Capitales de Québec. De son côté, Charles Demers, directeur général des Capitales de Québec mentionne que « tout ça permet une meilleure synergie entre les différentes parties prenantes liées à l’écosystème baseball d’une ville, autant avec le Club professionnel, le club junior et le baseball mineur de la région ». Le mandat d’assurer une gestion saine et efficace du stade est confié Complexe de Baseball Victoria (CBV).