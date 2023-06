Le Tour de Beauce: bien en selle pour sa 35e édition

Après une pause forcée de trois ans, le Tour de Beauce, plus importante course cycliste professionnelle par étapes en Amérique du Nord, est enfin de retour et renouera avec l’action du 14 au 18 juin. La 35e édition du Tour de Beauce offrira aux athlètes une intéressante combinaison de nouveautés et de valeurs sûres quant aux tracés qui seront empruntés au cours de la semaine, totalisant quelque 673 kilomètres. Le parcours, grandement renouvelé, s’arrêtera à Québec pour sa 4e étape avec un circuit de 2km réalisé à 35 reprises.

►Les détails sur tourdebeauce.com