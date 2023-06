Les entreprises font de l’endoctrinement woke

J’ai traité de la prolifération des toilettes mixtes la semaine dernière. Mais l’agenda des déconstructionnistes transcende leur lutte scatologique. Un nombre croissant d’entreprises collaborent à l’évangélisation de leurs clients en articulant leurs stratégies d’affaires autour du catéchisme woke. Au nom de la nouvelle trinité DIE (diversité, inclusion, équité), elles ont révisé leur mission et renié les bonnes pratiques commerciales pour servir de courroies de transmission de l’idéologie en vogue.

Endoctriner

Que l’on pense à Bud Light, Target, North Face, Adidas, Nike, Disney, Hershey, M&M, Gillette, Calvin Klein, et une myriade d’autres marques, ou que l’on songe à l’ensemble des produits culturels, la propagande woke est omniprésente. Le cahier des charges DIE est visible partout, et les publicités sont devenues une tribune pour endoctriner les clients.

Un rappel à l’ordre s’impose donc.

Les entreprises devraient savoir que la population exècre leurs messages moralisateurs et leur bien-pensance fétide. Elle voit leurs tentatives de manipulation et elle s’en offense. Les individus veulent simplement acheter une bière ou une barre de chocolat, et non être rééduqués. Malgré tout, le prosélytisme idéologique et les préférences sexuelles sont poussés jusqu’à l’overdose.

Mais célébrer le wokisme a un coût. Bud Light, Disney et Target ont compris que l’expression «go woke, go broke» (devenez woke, perdez de l’argent) est fondée.

Une analyse sur 10 ans a d’ailleurs montré que les entreprises qui sont restées neutres, donc sans positionnement idéologique, ont obtenu un rendement de 334 %, par rapport au gain global de 230 % du marché. Aussi, l’indice Russel 1000, qui a perdu 3,2 % entre 2021 et 2023, a augmenté de 2,9 % dans le cas des entreprises neutres.

Légitimité

Le rôle des entreprises est d’offrir un produit ou un service. Point final. Elles n’ont aucune légitimité à exercer une pression idéologique ou à imposer un virage philosophique. Le marché sanctionne celles qui outrepassent leur mandat. Peut-être finiront-elles par comprendre!