Leucan de Québec et Lévis: Magnifique conclusion pour le Défi têtes rasées 2023

La campagne 2023 Défi têtes raséesMD Leucan de Québec et Lévis, présenté par PROXIM, est couronnée de succès! Elle s’est terminée avec un beau Défi au Grand Marché de Québec au cours duquel les participants ont courageusement relevé le Défi, un geste profond de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille. Parmi ces valeureux participants, on comptait notre président d’honneur de la campagne et le Défi s’est conclu avec le dévoilement du montant total amassé jusqu’à maintenant par tous les participants de la grande région de Québec et Lévis.