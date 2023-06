Feux de forêt: levée de l’interdiction d’aller en forêt pour la Côte-Nord et le sud du Saguenay

La stabilité des feux de forêt et les pluies permettent aux autorités de lever l’interdiction d’aller en forêt, mais seulement dans l’est. Le manque de précipitations ailleurs au Québec force le gouvernement à maintenir la ligne dure.

Bonne nouvelle pour les pêcheurs et les amoureux de la nature de la Côte-Nord et du Saguenay: l’évaluation effectuée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet la réouverture des terres du domaine de l’État sur la Côte-Nord, sauf le secteur Poste Micoua, près du poste d’Hydro‐Québec.

Les terres au sud du Saguenay sont également rouvertes, a confirmé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Les précipitations «ont réduit le risque d’inflammabilité», a-t-elle expliqué.

⚠️🔥 MODIFICATION DU TERRITOIRE TOUCHÉ - Interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’état et fermeture de chemins pic.twitter.com/oa0tt8Qg9F — Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (@mrnfqc) June 9, 2023

Il est toujours interdit d’allumer des feux à ciel ouvert sur tout le territoire du Québec.

Les pluies des derniers jours ont grandement aidé la situation dans l’Est-du-Québec.

«On gagne des points en raison des pluies», a indiqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

La «sévère» mesure d’interdiction continue de s’appliquer pour le Nord-du-Québec, L’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie, l’Outaouais, Lanaudière et les Laurentides pour faciliter le travail des employés de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPEU) qui combattent les nombreux brasiers.

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

Pour la Mauricie et l’Outaouais, le gouvernement et la SOPFEU signalent que ces secteurs n’ont pas reçu assez de précipitations au sol afin de permettre un retour en forêt aux plaisanciers.

«Il manque de précipitations [...] On veut contenir les feux, pas en ajouter», a expliqué Blanchette Vézina, soutenant que l’activité humaine et le simple usage d’un véhicule tout terrain peuvent déclencher un brasier. «On est certain que les gens vont respecter les consignes.»

1500$ d’indemnité

D’ailleurs, les indices d’inflammabilité sont encore extrêmes dans plusieurs de ces régions. Entre 142 et 146 feux sont toujours en activité et 648 000 hectares de forêt sont toujours sous les flammes, soit 14 fois la superficie de l’île de Montréal.

«Grâce aux nouveaux effectifs, on va être en mesure de contrôler mieux les feux et également faire un meilleur inventaire des dommages», a indiqué la ministre Blanchette Vézina. De l’aide des États-Unis, du Portugal, de l’Espagne et du Mexique s’ajoutera sous peu. D’ici le 12 juin, près de 12 000 personnes combattront les feux, estime le ministre François Bonnardel.

Par ailleurs, on compte toujours 13 520 évacués partout sur le territoire. Le ministère de la Sécurité publique a annoncé qu’ils recevront une indemnité de 1500$ par résidence principale aux personnes évacuées. Il s’agit d’un montant unique qu’elles pourront réclamer sur le site Quebec.ca.