Malgré les feux de forêt: l’industrie touristique a bon espoir de connaître une année record

Les résultats de la saison touristique qui s’amorce à Québec ne devraient pas être plombés par les feux de forêt qui sévissent dans la province. Au contraire, l’industrie s’attend à égaliser et même à surpasser les chiffres de 2019.

«On reçoit des questions. C’est nouveau comme enjeu. On ne voit pas d’annulations à date ni de baisses de fréquence dans les réservations», a dit Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité (DQC).

Les images de la ville de New York enveloppée dans un épais brouillard de smog, qui ont circulées cette semaine, en raison des feux de forêt au Québec ne sont pas ce qu’il y a de mieux pour vendre la province et ses destinations.

«On surveille ça de près. C’est sûr que ce n’est pas le genre de nouvelles qu’on aime voir un peu partout à travers le monde», a poursuivi M. Mercure.

«À court terme, peut-être qu’on risque d’avoir plus d’impact, mais si on regarde le portait d’ensemble pour l’été, je ne pense pas que cela va affecter les décisions de voyage pour le moment.»

Perspectives encourageantes

En fait, les prochains mois s’annoncent plutôt positifs pour l’industrie.

«On risque d’avoir une année assez exceptionnelle. L’une des tendances que l’on voit depuis l’été passé, c’est la réduction de l’écart chaque mois avec 2019. Durant les Fêtes, on a battu l’achalandage pendant plusieurs semaines. Donc, on est très encouragés par cette tendance-là», a fait le directeur de DQC.

Les différents marchés (Québec, Canada, États-Unis, Europe, Asie) sont maintenant mieux équilibrés, dit-il.

«Les tendances sont vraiment très positives. On risque d’avoir de belles surprises et potentiellement atteindre et dépasser les chiffres de 2019.

«Les Américains sont de retour à 90%, les Français à 80%, le marché asiatique est à 50-60%. C’est le plus lent pour le moment», a ajouté M. Mercure.

La situation devrait s’améliorer grâce à des initiatives comme l’ajout de vols sans escale entre Québec et Séoul à partir de l’automne, comme annoncé récemment.

«Je suis très optimiste à date. Honnêtement, on a plus de réservations dans les livres que durant la période prépandémique. On ne voit rien à l’horizon qui nous indique que le marché touristique n’ira pas bien cette année.»

Réduction de l’écart

L’année 2022 a permis de réduire l’écart qui subsistait avec la période d’avant la pandémie. Le nombre de chambres d’hôtel louées a affiché une hausse de 56,8 % l’an dernier par rapport à 2021. Selon le rapport annuel de DQC, cela représente à peine 9,7% de moins qu’en 2019, qui est l’année de référence. En 2022, on parle de 2 2 254 077 nuitées par rapport à 1 628 777 en 2021.

«L’autre souci qu’on a eu l’an dernier, avec l’ouverture des frontières, était que les Québécois sortiraient plus vite que le retour des Américains. Cela n’a pas été nécessairement le cas. Les Québécois ont continué à visiter le Québec», s’est réjoui M. Mercure.

Tarifs en hausse

La dernière saison estivale, à elle seule, soit la période de juin à septembre, représente 45% des chambres louées dans l’année.

Le tarif quotidien moyen pour la location d’une chambre a progressé de 22,5%, pour passer de 158,95$ en 2021 à 194,68$ en 2022. Finalement, avec un taux de satisfaction de la clientèle touristique de 87%, la destination maintient l’appréciation de ses visiteurs à un niveau élevé, selon DQC.