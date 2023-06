Où s’en va notre monde?

Je suis dans une période de grande interrogation sur l’avenir de notre planète. Non pas, comme vous pourriez l’imaginer, parce qu’on est en train de la détruire avec notre mauvaise façon de l’exploi-ter au maximum sans penser un instant aux générations futures. Mais bien parce que la grande inventivité de tous ces chercheurs et inventeurs du monde virtuel est en train de nous faire basculer dans une orgie de possibilités où le pire risque de se retrouver en même temps que le meilleur, et notre capacité à faire la différence qui ira en s’amenuisant.

Au rythme où on avance dans ce qu’on appelle l’IA (intelligence artificielle), personne ne sait si dans un an on sera encore capable de départager les fausses nouvelles des vraies nouvelles. Toutes les personnes qui travaillent dans des emplois techniques de type « traduction littérale » de textes ou description de fonctionnement d’appareils deviendront inutiles si une machine intelligente peut les remplacer. Même les poètes et les chansonniers seront challengés par ce que l’écriture automatique de l’IA nous fournira à la pelle.

Je me souviens d’avoir lu jadis les propos d’un visionnaire qui affirmait, sans l’ombre d’un doute, que l’humanité se dirigeait droit dans le mur en cherchant à se développer en dehors du cerveau humain. Dans ma tête à moi, et qu’on le veuille ou non, une machine, aussi intelligente soit-elle, ne restera toujours qu’une machine.

Un peureux qui s’assume

Vous n’êtes pas le seul à m’avoir écrit sur ce sujet dernièrement. La soudaine apparition de l’IA, accessible à tous sur internet, gratuitement en plus, a de quoi faire peur. Certains s’inquiètent du monde froid, sans âme et impersonnel qu’elle nous propose. On se demande si le danger de sa présence, plus ou moins claire dans nos vies, ne risque pas de nous faire basculer dans un monde artificiel, sans connexions avec les réalités du quotidien dans lequel nous sommes tous plongés, puisqu’une machine ne restera toujours qu’une machine ! Les risques d’être manipulés à notre insu m’inquiètent tout autant que vous. Restons aux aguets, mais ne nous leurrons pas, le danger de ne plus savoir à qui se fier nous guette.